Серджио Маркионе: Идея с введением в Ф1 лимита на расходы не сработает
Президент Ferrari Серджио Маркионе не считает удачной идею Liberty Media о внедрении лимита на расходы команд с целью повышения уровня конкуренции в пелотоне.Liberty Media может ограничить расходы для команд Ф1«Реальность Ф1 такова, что это очень дорогой вид спорта, – сказал Серджио в интервью британскому изданию The Sun. – Несмотря на все попытки FIA снизить уровень расходов, команды все равно находят лазейки для трат.Я принимаю идею ограничения расходов, но многое зависит именно от нас. Я не верю, что такой лимит может сработать».По слухам, бюджеты топ-команд оцениваются в 400 миллионов фунтов стерлингов в год. Несмотря на такие огромные траты, Ferrari все равно не может добиться успеха - последнее чемпионство для итальянской команды завоевал Кими Райкконен в 2007-м.В 2016-м Скудерия не выиграла ни одного Гран При, хотя в ее составе выступают два чемпиона мира – Себастьян Феттель и Райкконен.«Я не знаю, насколько целесообразно использовался наш бюджет, – продолжил Маркионе. – Когда я смотрю на старые отчеты – десятилетней давности и раньше, – я делаю вывод, что Ferrari не ограничивала себя в тратах.Если посмотреть на отчеты последних четырех-пяти лет, мы не сэкономили ни одного евро. Мы просто перераспределили свои расходы на другие сферы.Это давняя проблема всех тех, кто старается внедрить ограничения на доработку машин: если в правилах есть лазейки, команды сконцентрируют свои расходы именно в этих областях.В целом лимит на расходы – благородная цель, но эффект от его введения не даст желаемых результатов».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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