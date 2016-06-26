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NHTSA откладывает повышение штрафов за несоответствие экостандартам - автоновости

NHTSA откладывает повышение штрафов за несоответствие экостандартам - автоновостиNHTSA откладывает повышение штрафов за несоответствие экостандартам

Автор фото: фликр.ком

Пресс-служба Национального управления безопасностью движения на трассах США (NHTSA) сообщает о том, что повышение штрафов для автопроизводителей, нарушающих экологические нормы, будет отложено на три года.

Напомним, что о будущем повышении штрафов за выпуск автомобилей, несоответствующих нормам, указанных в текущих экологических стандартах, было объявлено еще в середине 2015 года. Ведомство планировало увеличить размеры штрафных санкций со старых $5,5 до $14 за каждый автомобиль, уровень потребления топлива и выбросов токсичных веществ которого превышает установленные нормы. Тогда в NHTSA даже говорили о возможности распространения этого штрафа на уже выпущенные автомобили 2015 модельного года.

Однако, лоббисты от автомобильной промышленности убедили американского регулятора пересмотреть сроки введения таких высоких штрафов, чтобы дать автопроизводителям время на подготовку.

В частности, лоббисты указывали на то, что такая мера не будет способствовать сокращению объемов потребляемого автомобилями топлива и выбрасываемых веществ. При учете крайне низких цен как на бензин, так и на «дизель» в США, потребители перестали брать в расчет экономичность и экологичность автомобиля, как важные факторы при его покупке. Американцы вновь пересели с седанов на тяжелые пикапы и внедорожники, которые в силу технических особенностей не могут обходиться малым количеством топлива.

Кроме того, сами автопроизводители заявили, что без долгого подготовительного периода им придется переложить все расходы от штрафных санкций на плечи конечных потребителей. И такое резкое и повсеместное увеличение стоимости автомобилей не сыграет на руку экономике США.

В итоге, эксперты NHTSA вняли аргументам лоббистов и автопроизводителей и приняли решение отложить повышение штрафов еще на три года.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:48      |      Категория:  Автоновости
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