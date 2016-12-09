ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Кристиан Хорнер: Red Bull Racing добилась невероятного прогресса за год Кристиан Хорнер похвалил Red Bull Racing за сезон-2016, по итогам которого австрийский коллектив вернулся в когорту лидеров. Сезон-2015 получился для команды из Милтон-Кинса очень сложным, однако после прибавки в мощности силовой установки Renault команда Хорнера вновь стала одной из лучших в пелотоне. RBR – единственная команда в 2016-м, которой удалось отпраздновать победы в гонках, не считая Mercedes: Макс Ферстаппен выиграл в Барселоне, а Даниэль Риккардо стал лучшим в Малайзии. «Мы добились невероятного прогресса, – заявил Кристиан в интервью F1i.com. – 12 месяцев назад мы провели кошмарный год. Наши перспективы были далеко не радужными. В конце 2015 года у нас было три разных варианта относительно того, какой двигатель нужно поставить на машину. 13 месяцев назад мы даже пробовали установить на автомобиль мотор Honda. Это было трудное межсезонье, но зимой все работали не поднимая головы. Мы максимально сконцентрировались на развитии машины и произвели великолепное шасси. Оно показало свое силу уже на первых тестах». Более того, Кристиан считает, что солидный сезон-2016 может стать отправной точкой для достижения еще большего успеха в 2017-м в условиях нового регламента. «Здорово, что в 2017-м правила изменятся, – продолжил Хорнер. – Машины будут выглядеть замечательно. Они станут настоящим испытанием для пилотов. Думаю, что храбрые пилоты получат вознаграждение за свою смелость. Это даст возможность выровнять силы в пелотоне. Надеюсь, что Ф1 ждет очень увлекательный год».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:53 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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