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Британцам понравилась идея создания «автомобильного» режима для смартфонов - автоновости

Британцам понравилась идея создания «автомобильного» режима для смартфонов - автоновостиБританцам понравилась идея создания «автомобильного» режима для смартфонов

Автор фото: фликр.ком

Власти Соединенного Королевства поддержали идею создания специального «автомобильного» режима для смартфонов.

Изначально идея о создании такого режима, по аналогии с «режимом полета», пришла в голову специалистам из Национального управления безопасностью движения на трассах США (NHTSA). По словам экспертов ведомства, водители, несмотря на все правила, продолжают активно пользоваться смартфонами за рулем. Таким образом, ввиду неэффективности прямого запрета, эксперты предложили разработать упрощенный интерфейс для мобильных устройств, который предоставлял бы пользователю урезанный функционал и более быстрый доступ к нему.

Чиновники в Великобритании, где такая проблема стоит очень остро, подхватили эту идею и стали настоятельно рекомендовать местным компаниям создать нечто подобное. Однако британцы предлагают сократить количество доступных функций еще сильнее – смартфон в таком режиме должен позволять водителю звонить только экстренным службам и принимать звонки от узкого круга лиц.

«Водители должны нести личную ответственность за телефонные разговоры за рулем, однако, телекоммуникационные компании, безусловно, обязаны помочь им вести себя правильно. Это мы и обсуждаем сейчас с Департаментом транспорта», - рассказал журналистам глава Королевского автомобильного клуба Стив Гудинг.

Стоит отметить, что британские чиновники не надеются на сознательность своих граждан и предлагают включать такой режим автоматически. К примеру, по достижении определенной скорости, которая будет фиксироваться с помощью GPS-модуля.

Напомним, что сумма штрафа за использование мобильного телефона за рулем в Соединенном Королевстве начинается от 200 фунтов (приблизительно 14 920 рублей по текущему курсу ЦБ РФ). Но, несмотря на столь суровое наказание, по данным фонда Королевского автомобильного клуба, количество подобных нарушений за последние два года выросло с 8% до 31%.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 00:57      |      Категория:  Автоновости
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