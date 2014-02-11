ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Ник Тэнди: С уходом Audi конкуренция в WEC возрастет Пилот заводской команды Porsche LMP1 Ник Тэнди считает, что после ухода Audi из WEC конкуренция в чемпионате станет еще более ожесточенной. В 2017-м Ник проведет первый полноценный сезон в WEC в составе Porsche LMP1. Кокпит 919 Hybrid он будет делить с Нилом Джани и Андре Лоттерером. В конце сезона-2016 Audi объявила о своем уходе из чемпионата. Таким образом, в LMP1 осталось только два претендента на титул – Porsche и Toyota. Тем не менее 32-летний британец уверен, что стабильный регламент серии ужесточит конкуренцию в WEC. Напомним, что внедрение нового регламента, которое планировалось на сезон-2018, отложено на два года. «Очевидно, что теперь в классе LMP1 будет сражаться меньшее количество машин, и это негативно скажется на шоу, особенно в Ле-Мане. С этой точки зрения нам будет не хватать Audi, – приводит слова Тэнди AUTOSPORT.com. – С другой стороны, конкуренция будет как никогда высокой. Стабильный регламент позволяет командам концентрироваться на совершенствовании той техники, которая уже есть в их распоряжении. Им не нужно будет распыляться на две машины. В прошлом сезоне мы неоднократно наблюдали, что разным автомобилям подходят разные трассы. В 2017-м такого уже не будет, так как все команды доработают свои машины и двигатели таким образом, что они будут быстрыми везде». Porsche вот уже два года подряд выигрывает как общий зачет WEC, так и «24 часа Ле-Мана». Тем не менее Тэнди уверен, что в 2017-м Toyota даст бой немецкому производителю. «Toyota покажет свою силу, – продолжил Ник. – Они пережили болезненное поражение в Ле-Мане в 2016-м, поэтому в следующем году будут делать все возможное, чтобы взять реванш».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:46 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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