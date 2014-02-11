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Кикбоксеры Лесозаводска выявили сильнейших

Кикбоксеры Лесозаводска выявили сильнейших
В течение двух дней, 24-25 декабря, в спорткомплексе «Чемпион» можно было увидеть жаркие бои на ринге – здесь проводились Чемпионат и первенство Лесозаводского городского округа по кикбоксингу. В соревнованиях приняло участие 85 спортсменов из городских спортивных клубов «Тигр», «Легион», «Олимп», «Витязь».

Кроме спортсменов федерации кикбоксинга в состязаниях пробовали свои силы представители каратэ, кудо, бокса и рукопашного боя. Цена победы была высокой – победители и серебряные призеры смогут принять участие в краевых соревнованиях.

Лесозаводские спортсмены проявили все, чему их научили тренеры. Лучшими в своих весовых и возрастных категориях стали: Богдан Пелоух, Вячеслав Федченко, Вадим Бодров, Кирилл Таскаев, Дмитрий Смолин, Александр Шилин, Данил Молчанов, Ярослав Брыжахин, Андрей Левкин, Савелий Танько, Николай Сафонов, Андрей Степанов, Эрик Пинигин, Артак Айвазян, Данил Бабенко, Захар Дорохов, Савелий Камнев, Данил Горшков, Алексей Бондаренко, Михаил Ткаченко, Данил Исаков, Сергей Сологуб, Роман Кошель, Дмитрий Рябый, Иван Цегельников, Алексей Старух, Сергей Карпович, Влалислав Мартыненко.

Главный судья соревнований Андрей Регер (Уссурийск) отметил высокий уровень организации турнира и дал высокую оценку начинающим судьям.

Этими соревнованиями лесозаводские кикбоксеры завершили соревновательный период. Но долго праздновать новогодние торжества им не придется, так как уже в начале февраля Лесозаводск примет у себя чемпионат и первенство Приморского края по кикбоксингу.


Александр Сашко

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 22:56      |      Категория:  Все новости » Спорт
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