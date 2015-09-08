|
|
Отравление алкогольными напитками
Большой выбор товаров для дома
Как найти лучших врачей в вашем городе?
Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха
Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве
Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?
"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд
Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения
Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости
Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России
Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве
|
Мы ищем дешевые авиабилеты. Вы выбираете, где их бронировать.
|
«Невидимый» мост построят в Китае
Мост-«невидимку» построят в горах провинции Хунань — в месте, где проходили съёмки фильма «Аватар», передаёт "Туристер".
Как сообщает онлайн-журнал о ЮВА «Маэстро Ньюс», в Китае началось строительство уникального сооружения — «невидимого» моста. Он будет располагаться в национальном парке Чжанцзяцзе в провинции Хунань, в месте съёмок фильма «Аватар».
Оптический эффект невидимости мост приобретет вследствие специальной конструкции и использования таких материалов, как отражающая нержавсталь и армированное стекло. Сооружение станет двухуровневым, на одном из уровней пол будет видимым, его изготовят из черного камня, на другом — прозрачным. Таким образом создастся оптическая иллюзия — мост будет невидим со стороны, и наблюдателям будет казаться, что посетители моста парят в воздухе.
Также авторы проекта намерены усилить впечатления туристов от прогулки по мосту, создав вокруг него искусственный туман.
Организаторы заявляют, что новый аттракцион предназначен не для слабонервных. Стоимость проекта составляет пять миллионов долларов.
Сообщается, что на окрестных скалах будут построены специальные павильоны, в которых туристы смогут переночевать, наслаждаясь панорамой нацпарка.[xfields][/xfields]