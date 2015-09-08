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Для поиска воспользуйтесь поисковой формой. НОВОСТИ ТУРИЗМА ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ «Невидимый» мост построят в Китае









Мост-«невидимку» построят в горах провинции Хунань — в месте, где проходили съёмки фильма «Аватар», передаёт "Туристер".







Как сообщает онлайн-журнал о ЮВА «Маэстро Ньюс», в Китае началось строительство уникального сооружения — «невидимого» моста. Он будет располагаться в национальном парке Чжанцзяцзе в провинции Хунань, в месте съёмок фильма «Аватар».



Оптический эффект невидимости мост приобретет вследствие специальной конструкции и использования таких материалов, как отражающая нержавсталь и армированное стекло. Сооружение станет двухуровневым, на одном из уровней пол будет видимым, его изготовят из черного камня, на другом — прозрачным. Таким образом создастся оптическая иллюзия — мост будет невидим со стороны, и наблюдателям будет казаться, что посетители моста парят в воздухе.



Также авторы проекта намерены усилить впечатления туристов от прогулки по мосту, создав вокруг него искусственный туман.



Организаторы заявляют, что новый аттракцион предназначен не для слабонервных. Стоимость проекта составляет пять миллионов долларов.



Сообщается, что на окрестных скалах будут построены специальные павильоны, в которых туристы смогут переночевать, наслаждаясь панорамой нацпарка.[xfields][/xfields]







Опубликовано: Вчера, 21:30 | Категория: Туризм Вернуться

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