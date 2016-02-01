В следующий понедельник – 2 января – стартует 39-й в истории главный ралли-рейд планеты «Дакар».Гонка 2017 года пройдёт по территории Парагвая, Боливии и Аргентины, а финиширует 14 января в Буэнос-Айресе.Предлагаем вашему вниманию красочный тизер предстоящего ралли-рейда от официального сайта «Дакара».Official Teaser - Dakar 2017 DakarХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
В понедельник испанский гонщик Фернандо Алонсо уже анонсировал свое возвращение. Комиссия FIA из трех независимых врачей после обследования пилота McLaren в Кембриджском университете дала согласие на...
FIA старается лоббировать идею внесения изменений в регламент-2017 в области внедрения закрытых кокпитов. Среди всех вариантов защиты кокпита FIA остановила свой выбор на конструкции "ореол", которую...
Судя по всему, для DAMS нынешний сезон станет последним в Формуле Renault 3.5. Французская команда завоевала чемпионские титулы серии в 2013-м и в 2014-м благодаря успехам Кевина Магнуссена и Карлоса...
В нынешний уик-энд на голландской трассе в Ассене, хорошо известной фанатам мотогонок, прошло ежегодное гоночное шоу Gamma Racing Days. Одним из главных гостей мероприятия стал новичок Формулы 1 Макс...
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