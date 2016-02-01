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Видео: Тизер ралли-рейда "Дакар-2017"

В следующий понедельник – 2 января – стартует 39-й в истории главный ралли-рейд планеты «Дакар».

Гонка 2017 года пройдёт по территории Парагвая, Боливии и Аргентины, а финиширует 14 января в Буэнос-Айресе.

Предлагаем вашему вниманию красочный тизер предстоящего ралли-рейда от официального сайта «Дакара».

Official Teaser - Dakar 2017 DakarХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:56      |      Категория:  Все новости » Спорт
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