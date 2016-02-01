ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Видео: Тизер ралли-рейда "Дакар-2017" В следующий понедельник – 2 января – стартует 39-й в истории главный ралли-рейд планеты «Дакар». Гонка 2017 года пройдёт по территории Парагвая, Боливии и Аргентины, а финиширует 14 января в Буэнос-Айресе. Предлагаем вашему вниманию красочный тизер предстоящего ралли-рейда от официального сайта «Дакара». Official Teaser - Dakar 2017 DakarХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:56 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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