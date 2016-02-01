"Адмирал" проиграл "Амуру" в дальневосточном дерби

«Адмирал» проводил во Владивостоке последний матч в 2016 году. К сожалению, в связи с общенациональным днём траура (у побережья Сочи разбился наш Ту-154, погибло 92 человека) поединок прошёл без музыкального сопровождения и развлекательных мероприятий с конкурсами.





Соперники сражались в дерби в третий раз в сезоне. 31 августа в Хабаровске «тигры» одержали победу 3:1, а 25 октября во Владивостоке «моряки» взяли реванш 2:1. Кстати, в столице Приморья «Амур» четыре последних матча проиграл с общим счетом 13:2.





Из многочисленных новичков в составе «Адмирала» появился лишь Жафяров – Плотников прилетел в день игры, Алексеев готовится в молодёжной сборной к старту на чемпионате мира, а Моррисонн присоединится к команде на днях.





Непримиримые соперники начали, проведя пятиминутку без бросков и пауз, а закончили дракой Ушениных с Макаренко. Едва ли не первый бросок в створ «моряков» стал голевым: Райту удался роскошный кистевой в дальнюю девятку с левого круга вбрасывания – 1:0.

Гости сравняли за пять минут до перерыва: Крысанову никто не помешал въехать в зону и обыграть Бобкова в очном противостоянии – 1:1.

Во втором периоде голов мы увидели обилие борьбы, попадание в штангу Ткачёва, но не голы.





На экваторе третьего периода хабаровчане вышли вперед: Крысанова снова забыли, и он сумасшедшим кистевым бросил со среднего пятака под планку – 1:2. Пропустив нелогичный гол, «моряки» рассвирепели, душа соперника в его зоне в каждой смене. И додушили-таки! Саюстов сделал трудовой гол, завезя шайбу по-бобровски с мясом – 2:2. Увы, через минуту Руденков снова вывел «Амур» вперед – 2:3.

За 1.34 «Адмирал» взял тайм-аут и снял вратаря. За 49 секунд гости удалились, и приморцы штурмовали 6 на 4. За 19 секунд Метсола устроил массовое побоище, подарив своим победу.





Адмирал (Владивосток) – Амур (Хабаровск) – 2:3 (1:1, 0:0, 1:2).







26 декабря. Владивосток. КСК «Фетисов Арена». 5514 зрителей (5550).





Судьи: Бондарь (Магнитогорск), Васильев (Санкт-Петербург).







Голы: 1:0 Райт (Гавриленко, 7.59), 1:1 Крысанов (Руденков, 14.34), 1:2 Крысанов (Ли, Владислав Ушенин, 49.04), 2:2 Саюстов (Бартулис, 55.29), 2:3 Руденко (Крысанов, Лютов, 56.26).





Адмирал (8): Бобков (58.26 – 59.41, 59.53);





Бартулис-к – Земчёнок, Ткачёв – Саюстов – Саболич;





Курашов – Волченков, Жафяров – Райт (4) – Краснослободцев;





Гавриленко – Ильин (2), Казаков – Макаренко (2) – Барбашев;





Горшков – Мамин – Сигарёв, Яковлев, Иванов.





Амур (8): Метсола (2);





Малевич – Атюшов-к, Капустин – Бывальцев – Литовченко;





Коларж – Лютов, Зогорна – Попов (2) – Куусела;





Горохов – Кондратьев, Владислав Ушенин (4) – Вячеслав Ушенин – Ли;





Елесин, Барнетт – Крысанов – Руденков.





Броски: 31 (8+8+15) – 14 (3+5+6).







Пресс-служба ХК «Адмирал»