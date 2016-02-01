Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

"Адмирал" проиграл "Амуру" в дальневосточном дерби

"Адмирал" проиграл "Амуру" в дальневосточном дерби
«Адмирал» проводил во Владивостоке последний матч в 2016 году. К сожалению, в связи с общенациональным днём траура (у побережья Сочи разбился наш Ту-154, погибло 92 человека) поединок прошёл без музыкального сопровождения и развлекательных мероприятий с конкурсами.



Соперники сражались в дерби в третий раз в сезоне. 31 августа в Хабаровске «тигры» одержали победу 3:1, а 25 октября во Владивостоке «моряки» взяли реванш 2:1. Кстати, в столице Приморья «Амур» четыре последних матча проиграл с общим счетом 13:2.



Из многочисленных новичков в составе «Адмирала» появился лишь Жафяров – Плотников прилетел в день игры, Алексеев готовится в молодёжной сборной к старту на чемпионате мира, а Моррисонн присоединится к команде на днях.



Непримиримые соперники начали, проведя пятиминутку без бросков и пауз, а закончили дракой Ушениных с Макаренко. Едва ли не первый бросок в створ «моряков» стал голевым: Райту удался роскошный кистевой в дальнюю девятку с левого круга вбрасывания – 1:0.

Гости сравняли за пять минут до перерыва: Крысанову никто не помешал въехать в зону и обыграть Бобкова в очном противостоянии – 1:1.

Во втором периоде голов мы увидели обилие борьбы, попадание в штангу Ткачёва, но не голы.



На экваторе третьего периода хабаровчане вышли вперед: Крысанова снова забыли, и он сумасшедшим кистевым бросил со среднего пятака под планку – 1:2. Пропустив нелогичный гол, «моряки» рассвирепели, душа соперника в его зоне в каждой смене. И додушили-таки! Саюстов сделал трудовой гол, завезя шайбу по-бобровски с мясом – 2:2. Увы, через минуту Руденков снова вывел «Амур» вперед – 2:3.

За 1.34 «Адмирал» взял тайм-аут и снял вратаря. За 49 секунд гости удалились, и приморцы штурмовали 6 на 4. За 19 секунд Метсола устроил массовое побоище, подарив своим победу.



Адмирал (Владивосток) – Амур (Хабаровск) – 2:3 (1:1, 0:0, 1:2).



26 декабря. Владивосток. КСК «Фетисов Арена». 5514 зрителей (5550).



Судьи: Бондарь (Магнитогорск), Васильев (Санкт-Петербург).



Голы: 1:0 Райт (Гавриленко, 7.59), 1:1 Крысанов (Руденков, 14.34), 1:2 Крысанов (Ли, Владислав Ушенин, 49.04), 2:2 Саюстов (Бартулис, 55.29), 2:3 Руденко (Крысанов, Лютов, 56.26).



Адмирал (8): Бобков (58.26 – 59.41, 59.53);



Бартулис-к – Земчёнок, Ткачёв – Саюстов – Саболич;



Курашов – Волченков, Жафяров – Райт (4) – Краснослободцев;



Гавриленко – Ильин (2), Казаков – Макаренко (2) – Барбашев;



Горшков – Мамин – Сигарёв, Яковлев, Иванов.



Амур (8): Метсола (2);



Малевич – Атюшов-к, Капустин – Бывальцев – Литовченко;



Коларж – Лютов, Зогорна – Попов (2) – Куусела;



Горохов – Кондратьев, Владислав Ушенин (4) – Вячеслав Ушенин – Ли;



Елесин, Барнетт – Крысанов – Руденков.



Броски: 31 (8+8+15) – 14 (3+5+6).



Пресс-служба ХК «Адмирал»

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 18:57      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Турнир «Адмирала Ушакова» стартует в Приморье
1-02-2016, 22:03, Спорт
Первый турнир «Адмирала Ушакова» пройдет в Приморье в ближайшие выходные. С 5 по 7 февраля на льду домашней арены хоккейного клуба «Адмирал» сойдутся команды из Приморского и Хабаровского краев и...
Подробнее
Фернандо Алонсо признан
26-03-2015, 17:07, Спорт
В понедельник испанский гонщик Фернандо Алонсо уже анонсировал свое возвращение. Комиссия FIA из трех независимых врачей после обследования пилота McLaren в Кембриджском университете дала согласие на...
Подробнее
Даниил Квят: Ночная гонка придает Гран При Бахрейна особый шарм
25-03-2016, 01:05, Спорт
Пилот Red Bull Racing Даниил Квят дал комментарий в преддверии старта второго гоночного уик-энда сезона-2016 в Бахрейне. «В Бахрейне мне нравятся погода и автодром, – заметил Даниил. – На первый...
Подробнее
Стартовая решетка Гран При России
1-05-2016, 22:45, Спорт
Стартовое поле Гран При России не будет сильно отличаться от результатов квалификации. Единственным, кто потерял места на решетке, стал пилот Ferrari Себастьян Феттель. В пятницу на его машине была...
Подробнее
FIA: Решение об
11-03-2016, 21:52, Спорт
FIA старается лоббировать идею внесения изменений в регламент-2017 в области внедрения закрытых кокпитов. Среди всех вариантов защиты кокпита FIA остановила свой выбор на конструкции "ореол", которую...
Подробнее
Макс Ферстаппен выиграл первую гонку Ф3 на Нюрбургринге
16-08-2014, 23:49, Спорт
Макс Ферстаппен выиграл первую гонку этапа европейской Формулы 3, которая прошла в непростых условиях на Нюрбургринге...
Подробнее
Чемпионат Приморского края по подводной стрельбе пройдет в Артеме
4-02-2015, 00:04, Спорт
22 февраля в г. Артем состоится открытый лично-командный чемпионат Приморского края по подводной стрельбе. Соревнования пройдут в плавательном бассейне МКУ «Центр физической культуры и спорта» (ул....
Подробнее
DAMS покинет Формулу Renault 3.5
1-10-2015, 15:49, Спорт
Судя по всему, для DAMS нынешний сезон станет последним в Формуле Renault 3.5. Французская команда завоевала чемпионские титулы серии в 2013-м и в 2014-м благодаря успехам Кевина Магнуссена и Карлоса...
Подробнее
Видео: Макс Ферстаппен провел демонстрационные заезды в Ассене
3-08-2015, 16:49, Спорт
В нынешний уик-энд на голландской трассе в Ассене, хорошо известной фанатам мотогонок, прошло ежегодное гоночное шоу Gamma Racing Days. Одним из главных гостей мероприятия стал новичок Формулы 1 Макс...
Подробнее
Приморская яхта «Эльфин» благополучно вернулась к родным берегам
18-05-2016, 05:41, Спорт
Приморская яхта «Эльфин», невольно ставшая центром международного конфликта с КНДР, пришвартовалась к родному владивостокскому берегу яхт-клуба «Семь футов»17 мая приблизительно около 13 часов. На...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU