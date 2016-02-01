"Адмирал" проиграл "Амуру" в дальневосточном дерби
«Адмирал» проводил во Владивостоке последний матч в 2016 году. К сожалению, в связи с общенациональным днём траура (у побережья Сочи разбился наш Ту-154, погибло 92 человека) поединок прошёл без музыкального сопровождения и развлекательных мероприятий с конкурсами.
Соперники сражались в дерби в третий раз в сезоне. 31 августа в Хабаровске «тигры» одержали победу 3:1, а 25 октября во Владивостоке «моряки» взяли реванш 2:1. Кстати, в столице Приморья «Амур» четыре последних матча проиграл с общим счетом 13:2.
Из многочисленных новичков в составе «Адмирала» появился лишь Жафяров – Плотников прилетел в день игры, Алексеев готовится в молодёжной сборной к старту на чемпионате мира, а Моррисонн присоединится к команде на днях.
Непримиримые соперники начали, проведя пятиминутку без бросков и пауз, а закончили дракой Ушениных с Макаренко. Едва ли не первый бросок в створ «моряков» стал голевым: Райту удался роскошный кистевой в дальнюю девятку с левого круга вбрасывания – 1:0.
Гости сравняли за пять минут до перерыва: Крысанову никто не помешал въехать в зону и обыграть Бобкова в очном противостоянии – 1:1.
Во втором периоде голов мы увидели обилие борьбы, попадание в штангу Ткачёва, но не голы.
На экваторе третьего периода хабаровчане вышли вперед: Крысанова снова забыли, и он сумасшедшим кистевым бросил со среднего пятака под планку – 1:2. Пропустив нелогичный гол, «моряки» рассвирепели, душа соперника в его зоне в каждой смене. И додушили-таки! Саюстов сделал трудовой гол, завезя шайбу по-бобровски с мясом – 2:2. Увы, через минуту Руденков снова вывел «Амур» вперед – 2:3.
За 1.34 «Адмирал» взял тайм-аут и снял вратаря. За 49 секунд гости удалились, и приморцы штурмовали 6 на 4. За 19 секунд Метсола устроил массовое побоище, подарив своим победу.
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