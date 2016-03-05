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Клэр Уильямс: Проблемы сезона-2016 активизировали команду

Заместитель руководителя команды Williams Клэр Уильямс призналась, что главная проблема автомобиля этого года заключалась в слабой аэродинамике, поэтому в следующем году коллективу необходимо прибавить по всем фронтам.

Завершив сезоны-2014 и 2015 на третьем месте в Кубке конструкторов, в 2016-м Williams смогла удержать только пятую позицию.

«Нам нужно внимательно изучить слабости, и, как всегда говорит Фрэнк [Уильямс], всё дело в аэродинамике, аэродинамике и еще раз в аэродинамике, – заявила Уильямс в интервью AUTOSPORT.com. – У нас есть фундаментальные пробелы в этой области, однако мы не собираемся кого-либо винить в этом, поскольку нужно добиться прогресса во всех отделах команды.

Если бы мы всё делали идеально, то стали бы чемпионами, однако всё совсем не так».

В Williams признались, что были захвачены врасплох соперничеством с Force India, однако проблемы 2016 года должны помочь коллективу вновь вернуть свои позиции в 2017-м.

«Во время гонок мы не всегда работали на должном уровне, да и наш автомобиль не мог похвастаться высоким темпом, – продолжила Клэр. – Нам нужно поскорее решить проблему с тем, что нашему автомобилю подходят лишь только некоторые трассы. Он должен быть сбалансированным по всем параметрам.

В этом году мы здорово просели, но это нас активизировало. Мы вложили все силы в тщательный анализ всех наших проблем».

Уильямс также добавила, что пятое место в КК не самым благоприятным образом отразится на команде с финансовой точки зрения, однако этот вопрос им помог решить Лэнс Стролл, получивший место основного пилота на следующий сезон.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:58      |      Категория:  Все новости » Спорт
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