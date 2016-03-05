Кадетам военно-морского училища вручили знаки отличия ГТО

В стенах филиала военно-морского училища г. Владивостока состоялось торжественное вручение Всероссийского знака отличия «Готов к труду и обороне». Более 120 ребятам, из которых 108 воспитанников училища, были вручены удостоверения и серебряные и бронзовые знаки отличия ГТО.





Награждение проводили начальник филиала военно-морского училища г. Владивостока, контр-адмирал Владимир Бураков и почетные гости – бронзовый призер Олимпийских игр, 12-кратный чемпион мира по гребле на каноэ Иван Штыль и главный судья регионального центра ВФСК ГТО Приморского края Максим Леоновец.





Как сообщила руководитель регионального центра ГТО Екатерина Коротун, воспитанники военно-морского училища в этом году впервые приняли участие в тестировании комплекса ГТО.

- Кадеты, преимущественно 3 и 4-й ступеней (11-12 и 13-15 лет), участвовали в краевом фестивале ГТО. Некоторым ребятам удалось выполнить нормативы на «золото», большинство же прошли тесты на «серебро» и «бронзу». Для всех них это был первый опыт. После вручения знаков отличия у ребят, что называется «загорелись глаза» - теперь они усиленно готовятся, чтобы в следующих возрастных ступенях выполнить нормативы комплекса ГТО на золотые знаки отличия, - отметила Екатерина Коротун.

По информации регионального центра ВФСК ГТО, за период с января по октябрь 2016 года в выполнении нормативов комплекса ВФСК ГТО в Приморском крае приняло участие 3547 человек, из которых 275 человек выполнили нормативы на золотой знак отличия, 520 – на серебряный, 203 человека – на бронзовый знак ГТО.





Напомним, в этом году в Приморье открыты и приступили к работе с населением 19 центров тестирования - один региональный и 18 муниципальных. В следующем году работа по открытию муниципальных центров тестирования ГТО продолжится, чтобы такие центры появились в каждом муниципальном образовании Приморского края.





Департамент физической культуры и спорта Приморского края

Фото пресс-службы военно-морского училища г. Владивостока