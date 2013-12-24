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Тото Вольф: Мы будем следить за карьерой Мика Шумахера

Руководитель Mercedes Тото Вольф рассказал, что будет пристально следить за выступлениями Мика Шумахера в европейской Формуле 3, и если он добьется весомого прогресса, это не останется незамеченным.

После успешного выступления в немецкой и итальянской Ф4 сын семикратного чемпиона Ф1 Михаэля Шумахера подтвердил, что перейдет в Формулу 3 с командой Prema Powerteam в следующем сезоне.

Несмотря на то, что раньше Мика связывали с гоночной Академией Ferrari, 17-летний гонщик также мог оказаться и под крылом Mercedes, поскольку его отец выступал за обе эти команды в течение своей карьеры.

«Мик отличный парень и хороший гонщик, – признался Тото в интервью La Gazzetta dello Sport. – С его семьей мы очень близки. Самым правильным решением для него было перейти в Формулу 3. Если он покажет себя хорошо в этой серии, многие команды им заинтересуются, и Mercedes в том числе».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:44      |      Категория:  Все новости » Спорт
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