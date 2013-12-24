Тото Вольф: Мы будем следить за карьерой Мика Шумахера
Руководитель Mercedes Тото Вольф рассказал, что будет пристально следить за выступлениями Мика Шумахера в европейской Формуле 3, и если он добьется весомого прогресса, это не останется незамеченным.После успешного выступления в немецкой и итальянской Ф4 сын семикратного чемпиона Ф1 Михаэля Шумахера подтвердил, что перейдет в Формулу 3 с командой Prema Powerteam в следующем сезоне.Несмотря на то, что раньше Мика связывали с гоночной Академией Ferrari, 17-летний гонщик также мог оказаться и под крылом Mercedes, поскольку его отец выступал за обе эти команды в течение своей карьеры.«Мик отличный парень и хороший гонщик, – признался Тото в интервью La Gazzetta dello Sport. – С его семьей мы очень близки. Самым правильным решением для него было перейти в Формулу 3. Если он покажет себя хорошо в этой серии, многие команды им заинтересуются, и Mercedes в том числе».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
В прошедшее воскресенье в спорткомплексе «Олимпиец» прошел второй матч ВК «Приморочки» и ВК «Ленинградки». После первого матча со счетом 3:2 «Приморочка» явно хотела добыть победу. Но встреча команд...
Гонщик Lada Sport Габриэле Тарквини начнёт обе гонки на португальской трассе Вила-Реал с 17-й позиции. Итальянец, выигравший гонку открытия в Москве две недели назад, в пятницу и субботу столкнулся с...
Уссурийская команда "Локомотив" представила Приморский край на спортивном российско-китайском фестивале. Встречу с гостями из Поднебесной местные футболисты провели на домашнем стадионе. В этот день...
Со следующего года Force India будет проводить испытания только в аэродинамической трубе Toyota в Кёльне, которая считается одной из лучших во всей Европе и частенько использовалась в последние годы...
Члены молодежной сборной команды Приморского края по парусному спорту заняли второе место на открытом первенстве России по парусным гонкам среди юниоров «Кубок А. Падучина» - матч-рейс III категории...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!