ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Тото Вольф: Мы будем следить за карьерой Мика Шумахера Руководитель Mercedes Тото Вольф рассказал, что будет пристально следить за выступлениями Мика Шумахера в европейской Формуле 3, и если он добьется весомого прогресса, это не останется незамеченным. После успешного выступления в немецкой и итальянской Ф4 сын семикратного чемпиона Ф1 Михаэля Шумахера подтвердил, что перейдет в Формулу 3 с командой Prema Powerteam в следующем сезоне. Несмотря на то, что раньше Мика связывали с гоночной Академией Ferrari, 17-летний гонщик также мог оказаться и под крылом Mercedes, поскольку его отец выступал за обе эти команды в течение своей карьеры. «Мик отличный парень и хороший гонщик, – признался Тото в интервью La Gazzetta dello Sport. – С его семьей мы очень близки. Самым правильным решением для него было перейти в Формулу 3. Если он покажет себя хорошо в этой серии, многие команды им заинтересуются, и Mercedes в том числе».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:44 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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