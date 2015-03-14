Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Нико Хюлькенберг: Сезон-2017 будет для Renault опять переходным

Нико Хюлькенберг признался, что следующий сезон для Renault также будет непростым.

После сделки с Lotus в конце 2015 года Renault вернулась на стартовую решетку, однако кампания-2016 вышла скудной на результаты – только 8 очков и девятое место в Кубке конструкторов.

Нико Хюлькенберг заключил многолетний контракт с Renault, завершив сотрудничество с Force India, занявшей четвертое место в КК в этом сезоне.

Немец признался, что не питает иллюзий на счет уровня Renault в следующем году: «Думаю, следующий сезон также будет переходным. Нужно оставаться реалистами – в этом сезоне им действительно было трудно.

После прошлогодней сделки они оказались в неприятном положении, особенно в начале года. К тому же, они практически не развивали автомобиль.

Надеюсь, в следующем году Renault сможет сделать шаг вперед, но вряд ли команде сразу же покорится топ-6. Даже попадание в топ-10 будет непростым».

Несмотря на приличный бюджет, Хюлькенберг уверен, что все позитивные изменения отражаются на команде не сразу: «Чтобы восстановить инфраструктуру, нанять хороших сотрудников и создать быстрый автомобиль, нужно время».

Renault расширила базу в Энстоуне примерно на 800 квадратных метров. Работа в Вири-Шатийоне также не останавливается.

Также Renault продолжает нанимать новых сотрудников: в прошлом месяце команда подписала соглашение с Кайроном Пилбимом, который займет должность гоночного инженера.

Нико Хюлькенберг в следующем сезоне выступит с Джолионом Палмером.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:53      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Приморские шахматисты завоевали медали чемпионата Дальнего Востока
14-03-2015, 22:44, Спорт
10 марта в г. Биробиджан завершился чемпионат Дальнего Востока по шахматам. Соревнования проводились в трех дисциплинах: блиц, классические шахматы и рапид. Участие в турнире приняли 77 спортсменов,...
Подробнее
Никита Моргунов:
10-09-2014, 15:50, Спорт
Последним, кто подписал контракт со «Спартаком-Приморье» в текущем межсезонье, стал всем известный и легендарный Никита Моргунов, чемпион Европы, вице-чемпион мира, многократный чемпион России и...
Подробнее
Технические аспекты минувшего сезона
18-12-2015, 17:57, Спорт
Что было ключевой технической новинкой завершившегося сезона Формулы 1? Вернутся ли «ноздри» на шасси Force India? Сработает ли регламент-2017? На эти и другие вопросы читателей ответил технический...
Подробнее
Закрытие дрифт-сезона пройдет на
2-10-2014, 03:50, Спорт
11 и 12 октября на «Примринге» состоится 6 этап Российской Дрифт Серии. После дрифт-битвы с Японией наши пилоты определят чемпиона РДС Восток этого года. Зрителей по-прежнему ждет жаркая борьба,...
Подробнее
Первый турнир по черлидингу прошел в Артеме
26-10-2016, 06:53, Спорт
Более 100 участников из Артема, Владивостока и Уссурийска собрал открытый чемпионат Артемовского городского округа по черлидингу - «На крыльях спорта». Спортсмены продемонстрировали зрелищные номера...
Подробнее
Центр с хоккейными тренажерами открылся на арене «Адмирала»
5-09-2016, 07:01, Спорт
Уникальный в России тренажерный центр развития хоккейного мастерства появился во Владивостоке у «Адмирала» Перед Гала-матчем звезд на третьем этаже арены «Адмирала» торжественно распахнул свои двери...
Подробнее
Стоффель Вандорн: Я не знаю, чего ожидать от сезона-2017
12-12-2016, 23:49, Спорт
Протеже McLaren и основной гонщик команды в 2017-м Стоффель Вандорн признался, что не знает, чего ожидать от предстоящего сезона. На вопрос журналистов F1i.com о том, какой результат в следующем году...
Подробнее
Чемпионат
19-10-2015, 02:57, Спорт
18 октября в Приморье стартовал чемпионат по хоккею между любительскими командами "Лига ОТВ". В первом матче чемпионата на лед «Фетисов Арены вышли хоккеисты команд из Красноармейского района...
Подробнее
Приморские борцы сумо открыли сезон
3-12-2015, 03:41, Спорт
Во дворце спорта «Юность» на открытом чемпионате и первенстве Владивостока начинающие и опытные спортсмены сразились в экзотической японской борьбе – сумо. Специальный пояс – маваси – важный...
Подробнее
С 13 по 20 января можно подать заявку на участие в турнире по дворовому хоккею
13-01-2014, 12:05, Спорт
С сегодняшнего дня во Владивостоке стартовал приём заявлений любителей хоккея на участие в уже традиционном турнире главы Владивостока по хоккею среди команд, которые занимаются непрофессиональным...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU