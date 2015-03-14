Нико Хюлькенберг: Сезон-2017 будет для Renault опять переходным
Нико Хюлькенберг признался, что следующий сезон для Renault также будет непростым.После сделки с Lotus в конце 2015 года Renault вернулась на стартовую решетку, однако кампания-2016 вышла скудной на результаты – только 8 очков и девятое место в Кубке конструкторов.Нико Хюлькенберг заключил многолетний контракт с Renault, завершив сотрудничество с Force India, занявшей четвертое место в КК в этом сезоне.Немец признался, что не питает иллюзий на счет уровня Renault в следующем году: «Думаю, следующий сезон также будет переходным. Нужно оставаться реалистами – в этом сезоне им действительно было трудно.После прошлогодней сделки они оказались в неприятном положении, особенно в начале года. К тому же, они практически не развивали автомобиль.Надеюсь, в следующем году Renault сможет сделать шаг вперед, но вряд ли команде сразу же покорится топ-6. Даже попадание в топ-10 будет непростым».Несмотря на приличный бюджет, Хюлькенберг уверен, что все позитивные изменения отражаются на команде не сразу: «Чтобы восстановить инфраструктуру, нанять хороших сотрудников и создать быстрый автомобиль, нужно время».Renault расширила базу в Энстоуне примерно на 800 квадратных метров. Работа в Вири-Шатийоне также не останавливается.Также Renault продолжает нанимать новых сотрудников: в прошлом месяце команда подписала соглашение с Кайроном Пилбимом, который займет должность гоночного инженера.Нико Хюлькенберг в следующем сезоне выступит с Джолионом Палмером.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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