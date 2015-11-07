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Новая Honda CR-V поступила в продажу в США - автоновости

Новая Honda CR-V поступила в продажу в США - автоновостиНовая Honda CR-V поступила в продажу в США

Автор фото: неткаршоу.ком

Пресс-служба американского подразделения японской компании Honda сообщило о начале продаж нового поколения кроссовера CR-V.

Для российских потребителей это событие интересно сразу по двух причинам. Во-первых, следующим рынком, где появится пятое поколение популярного кроссовера, станет российский. А во-вторых, по объявленным ценам для США можно примерно определить, сколько будет стоить новый SUV в нашей стране.

Так, в США новый Honda CR-V предлагается в четырех комплектациях, которые разделят моторную гамму из двух бензиновых двигателей: полуторалитрового турбированного силового агрегата мощностью 190 л.с. и двухлитрового «атмосферника» с отдачей 184 л.с..

На российском же рынке будут доступны модификации с 2,0-литровым и 2,4-литровым атмосферными двигателями. Полуторалитровой версии CR-V для России не предусмотрено.

Вне зависимости от комплектации все двигатели для обоих рынков будут оснащаться единственным и безальтернативным вариатором. Кроме того, американцы смогут приобрести как передне-, так и полноприводную версию автомобиля.

В список технического оснащения базовой комплектации вошли: фронтальная оптика со светодиодной «начинкой», система климат-контроля, полный комплект передних и боковых подушек безопасности, система круиз-контроля, информационно-развлекательный комплекс с 5-дюймовым тачпадом, а также камера заднего вида. Такая версия автомобиля обойдется будущему владельцу в США в 24 945 долларов (приблизительно 1 518 720 рублей по текущему курсу ЦБ РФ).

Для российского же рынка в начальную комплектацию CR-V, в соответствии с положениями Технического регламента, будет включена отечественная система экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

Ожидается, что первые партии нового японского кроссовера прибудут в нашу страну в течение II-ого квартала будущего года.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:53      |      Категория:  Автоновости
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