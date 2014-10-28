Тим Госс: Переход в McLaren положительно сказался на репутации Баттона
Технический директор McLaren Тим Госс заявил, что решение Дженсона Баттона перейти в McLaren после своего титула в 2009-м году позитивно сказалось на его репутации.Тогда лишь немногие верили, что Баттон сможет оказать серьезное сопротивление Льюису Хэмилтону.«Многие эксперты думали, что Дженсон совершает ошибку, а Льюис его просто-напросто уничтожит, – признался Госс на официальном сайте McLaren. – Однако они все ошиблись. С самого начала стало понятно, что он способен бороться наравне с лучшими. Это в итоге положительно сказалось на его репутации.Многие думали, что ему просто повезло оказаться за рулем быстрого автомобиля Brawn. Но выступления Баттона в McLaren доказали, что он один из лучших.Раньше напарником Льюиса был Хейкки Ковалайнен. Они хорошо сработались, Хейкки, бывало, заставлял британца понервничать в квалификации, однако в гонке он был явно медленнее.Когда подписали Дженсона в McLaren, все были очень рады. Мы знали, что он великолепный гонщик, что в итоге он и доказал».За все три сезона соперничества с Льюисом в одной команде Баттон обошел его по очкам 672-657, однако в активе Льюиса десять побед за этот период, тогда как у Баттона – восемь.В 2011-м Баттон сумел стать вице-чемпионом, заработав три победы и 12 раз попав на подиум.«Он в том сезоне держал всё под контролем, тогда как Льюис, наоборот, был нестабилен, – заявил Госс. – Пускай он был всё так же быстр, очень много очков он потерял из-за штрафов.Дженсон всегда умел показывать результат, поднимаясь на подиум от гонки к гонке. Часто он прорывался вперед, вне зависимости от квалификации. Автомобиль подходил ему, и он, в свою очередь, использовал все возможности техники».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Принимают участие пилоты: Льюис Хэмилтон (Mercedes), поул, Даниэль Риккардо (Red Bull Racing), второе место, Нико Росберг (Mercedes), третье место ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЧАСТЬ Льюис, вы завоевали первый поул...
Маркус Поммер победой завершил стартовый уик-энд сезоне немецкой Ф3, став сильнейшим в воскресной гонке в Ошерслебене и захватил лидерство в общем зачете. Немец, который днем ранее стал сильнейшим в...
Команда Peugeot объявила, что Сирил Депре и Карлос Сайнс будут защищать ее цвета на «Дакаре» в 2015 году, который ознаменуется возвращением французского автопроизводителя в легендарный марафон. Таким...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!