ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Тим Госс: Переход в McLaren положительно сказался на репутации Баттона Технический директор McLaren Тим Госс заявил, что решение Дженсона Баттона перейти в McLaren после своего титула в 2009-м году позитивно сказалось на его репутации. Тогда лишь немногие верили, что Баттон сможет оказать серьезное сопротивление Льюису Хэмилтону. «Многие эксперты думали, что Дженсон совершает ошибку, а Льюис его просто-напросто уничтожит, – признался Госс на официальном сайте McLaren. – Однако они все ошиблись. С самого начала стало понятно, что он способен бороться наравне с лучшими. Это в итоге положительно сказалось на его репутации. Многие думали, что ему просто повезло оказаться за рулем быстрого автомобиля Brawn. Но выступления Баттона в McLaren доказали, что он один из лучших. Раньше напарником Льюиса был Хейкки Ковалайнен. Они хорошо сработались, Хейкки, бывало, заставлял британца понервничать в квалификации, однако в гонке он был явно медленнее. Когда подписали Дженсона в McLaren, все были очень рады. Мы знали, что он великолепный гонщик, что в итоге он и доказал». За все три сезона соперничества с Льюисом в одной команде Баттон обошел его по очкам 672-657, однако в активе Льюиса десять побед за этот период, тогда как у Баттона – восемь. В 2011-м Баттон сумел стать вице-чемпионом, заработав три победы и 12 раз попав на подиум. «Он в том сезоне держал всё под контролем, тогда как Льюис, наоборот, был нестабилен, – заявил Госс. – Пускай он был всё так же быстр, очень много очков он потерял из-за штрафов. Дженсон всегда умел показывать результат, поднимаясь на подиум от гонки к гонке. Часто он прорывался вперед, вне зависимости от квалификации. Автомобиль подходил ему, и он, в свою очередь, использовал все возможности техники».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:46 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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