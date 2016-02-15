Стоффель Вандорн: В Суперформуле я сумел погрузиться в работу с Honda
Пилот McLaren Стоффель Вандорн считает, что 2016 год получился для него очень полезным, несмотря на то, что он не сумел пробиться в Ф1 после триумфа в сезоне-2015 GP2.В 2016-м Стоффель был официальным резервным пилотом команды и получил шанс проявить себя в Ф1 на Гран При Бахрейна, когда заменял травмированного Фернандо Алонсо. В дебютной гонке Стоффель финишировал десятым, добыв первое очко McLaren в сезоне.Параллельно с работой в McLaren Вандорн выступал в Суперформуле, чтобы поддерживать соревновательную форму. Бельгиец признался, что выступления в японской серии пошли ему на пользу.«Думаю, что я уже был готов к Формуле 1 в начале 2016 года, однако свободных мест на стартовой решетке не было, – сказал Стоффель в интервью F1i.com. – Выступления в Суперформуле позволили мне погрузиться в японскую культуру: я смог окунуться в работу с Honda.Это был важный и познавательный год, за который я стал более зрелым и опытным пилотом».В следующем сезоне Вандорн заменит в основном составе McLaren Дженсона Баттона, который будет выполнять роль резервного пилота и посла команды из Уокинга.«Моим напарником станет Фернандо, а Дженсон будет давать советы… Мне не на что жаловаться, – добавил бельгиец. – Более того, я уже начал заниматься физической подготовкой с опытным тренером Дженсона Майклом Кольером»Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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