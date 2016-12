В Чили произошло землетрясение

Мы ищем дешевые авиабилеты. Вы выбираете, где их бронировать.

Вчера днем, 25 декабря, на юге Чили произошло землетрясение, мощность которого составила 7.6 баллов. По сообщению Геологической службы США, очаг землетрясения залегал на глубине 34.6 км в 39 км от города Пуэрто-Кельон.







Местные власти эвакуировали из прибрежных районов в регионе Лос-Лагос около 4 000 человек из-за угрозы цунами после землетрясения. Однако после прекращения подземных толчков предупреждение о возникновении цунами было снято.



Отмечается, что жертв и пострадавших от землетрясения нет, но стихия повредила некоторые дороги и здания. Все экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности, передаёт "Туристер.ру".[xfields][/xfields]







