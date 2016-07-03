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В Чили произошло землетрясение

В Чили произошло землетрясение




Вчера днем, 25 декабря, на юге Чили произошло землетрясение, мощность которого составила 7.6 баллов. По сообщению Геологической службы США, очаг землетрясения залегал на глубине 34.6 км в 39 км от города Пуэрто-Кельон.

В Чили произошло землетрясение

Местные власти эвакуировали из прибрежных районов в регионе Лос-Лагос около 4 000 человек из-за угрозы цунами после землетрясения. Однако после прекращения подземных толчков предупреждение о возникновении цунами было снято.

Отмечается, что жертв и пострадавших от землетрясения нет, но стихия повредила некоторые дороги и здания. Все экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности, передаёт "Туристер.ру".[xfields][/xfields]



Опубликовано:   Вчера, 21:30      |      Категория:  Туризм
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