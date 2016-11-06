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Даниэль Риккардо: Сейчас лучше быть в Red Bull Racing, чем в Mercedes

Даниэль Риккардо считает, что сейчас ему лучше быть в предельно мотивированной Red Bull Racing, чем в составе чемпионской Mercedes.

На протяжении последних трех лет Mercedes доминировала в Ф1, а в сезоне-2016 выиграла 19 гонок из 21.

В двух Гран При, когда немецкая команда не побеждала, триумф праздновали пилоты Red Bull Racing: Макс Ферстаппен стал лучшим в Барселоне, а Риккардо покорился успех в Малайзии.

В следующем году в Ф1 существенно изменится аэродинамический регламент, что, как полагают эксперты, может сыграть на руку именно австрийскому коллективу, в составе которого работает технический гений Эдриан Ньюи.

Недавно австралиец вычеркнул себя из списка претендентов на заполнение вакансии в Mercedes после того, как чемпион мира-2016 Нико Росберг объявил о завершении карьеры пилота.

Даниэль Риккардо исключил возможность перехода в Mercedes

«Если бы вы делали ставки, то сказали бы: "А почему бы Mercedes не победить снова?" Но я искренне верю в то, что мне лучше быть в RBR, – сказал Риккардо в интервью ESPN. – Наша команда не почивает на лаврах. Мы предельно мотивированы: у нас есть всё, чтобы сделать огромный шаг вперед.

В 2016-м мы добились существенного прогресса вместе с Renault, поэтому все с нетерпением ждут сезона-2017.

Скорее всего, Mercedes будет быстра в 2017-м, однако у этой команды может возникнуть склонность к самодовольству, в отличие от нас».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 20:03      |      Категория:  Все новости » Спорт
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