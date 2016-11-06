80-летний юбилей отмечает Виктор Андреевич Михедов

26 декабря отмечает 80-летний юбилей Виктор Андреевич Михедов – руководитель Краевого дома физкультуры, 60 лет своей жизни посвятивший развитию физической культуры, спорта и классической (греко-римской) борьбы в Приморье и на Дальнем Востоке.

Департамент физической культуры и спорта Приморского края от всей души поздравляет юбиляра со знаменательной датой и желает крепкого здоровья, благополучия, долголетия и новых достижений последователей и воспитанников на благо российского и приморского спорта!





Виктор Андреевич, сам в прошлом спортсмен, будучи тренером, большое значение придавал воспитанию подрастающего поколения. Он подготовил более 30 мастеров спорта СССР по классической борьбе, более 20 лет возглавлял Приморскую краевую федерацию классической борьбы, был главным тренером сборной команды края и Дальнего Востока. В 1988 году ему присвоено звание «Судья международной категории».

Будучи директором ДЮСШ с 1971 по 1977 годы, Михедов В.А. способствовал открытию детско-юношеских школ в поселках Приморского края. В 1970-1975 годах он впервые на Дальнем Востоке смог организовать во Владивостоке Всесоюзные турниры:

- турнир среди юношей «Старый большевик» - памяти моряков теплохода, погибших в годы Великой Отечественной войны,

- мастерский турнир среди взрослых памяти К. Суханова.

В то время только в трех городах РСФСР проходили турниры такого высокого уровня: в Челябинске, Омске и Владивостоке.

С 1983 года по настоящее время Виктор Андреевич возглавляет одно из старейших спортивных сооружений Владивостока - Краевой дом физкультуры (Партизанский проспект, 2).

Виктор Андреевич Михедов - живая легенда спортивной борьбы дальневосточного региона. В годы активной трудовой деятельности он был инициатором проведения всех значимых мероприятий, связанных со спортивной борьбой на Дальнем Востоке.

На базе Краевого дома физкультуры во Владивостоке проводились ответственные учебно-тренировочные сборы перед международными соревнованиями, в частности, учебно-тренировочный сбор команды России по греко-римской борьбе во главе с Александром Карелиным перед Олимпиадой в Сиднее (2000 г.).

Виктор Андреевич принимает активное участие в работе федерации спортивной борьбы Приморского края, входит в состав президиума. Благодаря его энтузиазму, таланту организатора и управленца, умению взаимодействовать с разными структурами власти и общественными организациями, Приморский край сейчас имеет достойную школу греко-римской и вольной борьбы – это около 30 секций, 38 профессиональных тренеров и более 1500 спортсменов, занимающихся спортивной борьбой.

Под непосредственным руководством Михедова в Краевом доме физкультуры проводились следующие мероприятия:

- Всероссийский турнир по вольной борьбе на призы ректора ДВФУ (1999-2012 гг.);

- Новогодний турнир по вольной борьбе среди юношей с участием сильнейших борцов Дальнего Востока (2010-2014 гг.);

- Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Кубок у моря» (2009-2015 гг.);

- первенство Дальневосточного федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей (2013-2016 гг.);

- первенство Дальневосточного Федерального округа по вольной борьбе среди юношей и девушек (2014-2016 гг.);

Благодаря наставничеству Михедова В.А., созданию им условий для спортивных сборов на базе КДФ, приморские борцы становились призерами первенства страны, членами сборной команды России по греко-римской борьбе:

За свой многолетний труд Виктор Андреевич Михедов неоднократно награждался почетными грамотами Центрального Совета добровольного спортивного общества «Труд», администрации Приморского края и г. Владивостока.

Департамент физической культуры и спорта Приморского края