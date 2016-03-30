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В ноябре глобальный авторынок вырос почти на 9 процентов - автоновости

В ноябре глобальный авторынок вырос почти на 9 процентов - автоновостиВ ноябре глобальный авторынок вырос почти на 9 процентов

Автор фото: фликр.ком

Аналитическое агентство Автостат со ссылкой на консалтинговую компанию LMC Automotive опубликовало результаты исследования состояния глобального автомобильного рынка в ноябре текущего года.

По данным аналитиков, в прошлом месяце объем реализации новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей на мировом авторынке был зафиксирован на уровне 8,301 млн экземпляров, что на 8,7% выше ноябрьских результатов 2015 года. Как отмечается в исследовании, очищенный от сезонных колебаний объем рынка в ноябре составил 98,458 млн автомобилей.

По итогам минувших одиннадцати месяцев во всем мире было продано 84,534 млн автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 4,8%.

Наиболее крупным рынком за отчетный период стал авторынок КНР. За месяц в Китае было продано 2,915 млн автомобилей, прирост этот показателя к АППГ составил 15,6%. Второе место в мировом рейтинге первичных авторынков занимает США. В ноябре американцы приобрели 1,377 млн автомобилей – на 4,6% больше, чем годом ранее. «Тройку» лидеров закрывает объединенный рынок стран Западной Европы. За отчетный период там было реализовано 1,241 млн автомобилей, в годовом отношении этот показатель вырос на 5,4%.

Напомним, что в ноябре текущего года российский автомобильный рынок впервые с декабря 2014 года российский рынок продемонстрировал положительную динамику продаж по итогам месяца. Так, по данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за месяц в России было продано 132 346 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 0,6% или 727 единиц превышает результаты ноября 2015 года.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 16:55      |      Категория:  Автоновости
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