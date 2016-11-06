Макс Ферстаппен: После гонки в Спа я перестал читать комментарии в соцсетях
Пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен рассказал о том, как справляется с критикой в свой адрес.Во второй половине сезона-2016 голландец не раз становился объектом недовольства со стороны коллег и болельщиков в связи со своими спорными манёврами на трассе.«Нужно верить в себя и не обращать чересчур много внимания на критику и комментарии в социальных сетях, – цитирует Ферстаппена Motorsport-Total. – После гонки в Спа в Twitter, Facebook и Instagram начался такой ад, что после этого я просто решил больше не читать комментарии, связанные с Ф1».Также голландец признал, что после перехода в Red Bull Racing стремился доказать правильность решения команды.«Я просто подумал, что теперь должен кое-что доказать. Мне хотелось заставить критиков замолчать», – рассказал он.Дебют за Red Bull Racing в Барселоне получился для Ферстаппена невероятно успешным – он сразу же одержал победу.«Для меня было очень важно сразу добиться такого успеха вместе с Red Bull Racing, – сказал он. – Если ты добиваешься успеха в маленькой команде, то всё равно оказываешь далеко от победы. Но после перехода в Red Bull я сразу победил и от этого испытал настоящее облегчение».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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