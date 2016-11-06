Приморские школьники борются за путевку на краевой финал КЭС-баскет

В Арсеньеве прошли полуфинальные игры краевого этапа всероссийских соревнований среди школьников КЭС-баскет.





Победить в КЭС-баскете — турнире, который идет в масштабах страны, для любого школьника и тренера по физкультуре — заветная мечта. В прошлом году арсеньевская гимназия № 7 выиграла путевку на суперфинал в Екатеринбург, где заняла пятое место.





Никита Блиндер, участник суперфинала КЭС-баскет 2016: «Мы в школе постоянно сплачиваемся. У нас много общего. Мы играем дружнее».





На площадке арсеньевцы громят черниговских школьников. Счет 122 против 25. Но наставник сельской команды Тамара Женжера спокойно и внятно объясняет игрокам: ничего страшного, подрастете и вам не будет равных. И она права. Дело в том, что в Арсеньев против одиннадцатиклассников она специально привезла выступить ребят на три года моложе.

Тамара Женжера, учитель физкультуры школы №5 с. Черниговка: «Мальчики у нас 2002-03 года рождения. Конечно, они проиграют, но мы рассчитываем, что в будущем они будут выступать на суперфмнале КЭС-баскета, на таком престижном турнире».





По задумке организаторов всероссийских игр, эти соревнования среди школьных команд дают возможность юным баскетболистам «засветиться» на баскетбольном небосклоне, чтобы тренеры ведущих команд России смогли их оценить по достоинству.





Олег Сороковых, главный судья соревнований: «Основная команда у нас «Спартак-Приморье». У них в этом году были сборы и они выбирали себе детей. Я думаю, что это один из весомых моментов, чтобы пробиться дальше».





Параллельно с юношами за путевку на следующий этап состязаний борются девушки. И здесь история побед самая длинная как раз у воспитанниц известной супружеской пары тренеров под фамилией Женжера из Сибирцево. Девчонки на год моложе своих соперниц выиграли первое место. Теперь остается дождаться краевого финала в феврале, выиграть его, и можно готовиться к дальневосточному этапу КЭС-баскета.





Источник: Вести. Приморье