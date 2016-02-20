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В Арсеньеве прошел Кубок Дальнего Востока по тяжелой атлетике

В Арсеньеве прошел Кубок Дальнего Востока по тяжелой атлетике
Кубок Дальнего Востока собрал сильнейших атлетов-штангистов в Арсеньеве. В командном зачете мужская сборная Приморского края заняла первое место, женская – на втором.



Помост специализированного центра подготовки олимпийского резерва «Богатырь» в своей истории помнит яркие выступления штангистов не только всероссийского, но и европейского и даже мирового уровня. Например, Максим Шейко, воспитанник приморской школы, сейчас выступает за Сахалин. Чемпион мира среди юношей. Серебряный призер Европы среди взрослых. В во втором подходе толкнул штангу весом 221 кг, пытался покорить 226.



Максим Шейко, серебряный призер чемпионата Европы: «Это можно назвать маленькой победой. Она была приятнее, если бы удержал вес, который планировал. Техническая погрешность не позволила. Но впереди Кубок России, есть время подготовиться».



Яна Григорьева тоже родом из Арсеньева, но теперь представляет другой регион. Мастер спорта международного класса, обладательница серебряной медали Чемпионата мира среди студентов.



Яна Григорьева, мастер спорта международного класса, серебряный призер чемпионата мира среди студентов: «Все равно это мой дом. Думала, и сил будет больше, и легче. Хотела выполнить международника в новой категории, но не покорились веса».



Тем не менее, у Яны первое место и открытая дорога на финал Кубка страны в феврале следующего года. Егор Тимбал в категории 77 кг выполнил мастерский норматив и стал первым. Его выступление пример целеустремленности.



Егор Тимбал, победитель Кубка Дальнего Востока: «В чем секрет? Пахать надо до конца. В спорте я 11 лет. Мои ровесники давно выполнили мастерский норматив два года назад, и ты остаешься последним и выбора у тебя нет».



Директор центра подготовки олимпийского резерва Роман Хаматшин считает, что сейчас идет смена поколений.



Роман Хаматшин, директор центра подготовки олимпийского резерва: «Спортсмены моего поколения закончили спортивную карьеру или на подходе к этому. А молодежь 18—20 лет — у них только все начинается».



Старейшему ветерану тяжелой атлетики Владимиру Железнову 85 лет. Он воспитал более трех десятков мастеров спорта. Увидеть рекордные выступления для него радость. Сегодня таких было двое.



Владимир Железнов, ветеран тяжелой атлетики: «Все краевые сборы проходили в Арсеньеве, у нас было несколько участников, которые поднимали больше 200 кг».



Параллельно с Кубком Дальнего Востока в Арсеньеве прошло Первенство среди юношей. Сделано это было специально, чтобы молодежь могла вживую увидеть выступления тех, кто сегодня составляет элиту штангистов нашего большого региона.



Источник: Вести. Приморье






Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 11:00      |      Категория:  Все новости » Спорт
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