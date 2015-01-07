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Джеки Стюарт: Гонщиков Ф1, зарабатывающих больше меня, могу пересчитать по пальцам!


Трёхкратный чемпион мира Формулы 1 Джеки Стюарт в обстоятельном интервью швейцарскому изданию Blick поделился мнением о прошедшем сезоне, рассказал, почему никогда не выступал за Ferrari, и назвал причину, по которой считает Алена Проста лучше Айртона Сенны.


Сэр Джеки, что делает вас таким популярным?
Джеки Стюарт: [смеётся] Я стараюсь отдать Формуле 1 всё то, что она дала мне в своё время. Успех, славу, деньги…

Звучит довольно просто…
Джеки Стюарт: На протяжении 48 лет я сотрудничаю с Rolex, 47 лет – с Moet & Chandon, 40 – с Ford. Более 18 лет я работал с Goodyear и качестве телеэксперта на ABC Sport.

Тогда вы должны носить золотые часы, пить шампанское и водить автомобиль Ford…
Джеки Стюарт: Я уже 12 лет ношу часы Rolex. Но самые дорогие часы для меня от John Coombs, которые носил ещё мой отец. Да, я действительно очень люблю шампанское и езжу на Ford.

Как началось ваше сотрудничество с Rolex?
Джеки Стюарт: Свой первый контракт с ними я подписал в апреле 1968 года. Гольфист Арнольд Палмер, лыжник Жан-Клод Килли и я были отобраны Rolex в качестве всемирно известных спортсменов. Не знаю почему.

Сколько действующих гонщиков Формулы 1 зарабатывают больше вас?
Джеки Стюарт: [смеётся и показывает четыре пальца] Гонщики Mercedes и Ferrari.
Джеки Стюарт: Гонщиков Ф1, зарабатывающих больше меня, могу пересчитать по пальцам!

А вы не забыли про Фернандо Алонсо?
Джеки Стюарт: Да, тогда пять – всё равно хватило пальцев одной руки, чтобы сосчитать!

Что вы можете сказать о прошедшем сезоне?
Джеки Стюарт: Так себе. Чемпионат получился ярким лишь благодаря выступлениям Макса Ферстаппена, в противном случае было бы совсем неинтересно. Голландец напоминает мне Марио Андретти, Йохена Ринда и Франсуа Севера в начале карьеры.

В конце года многие гонщики жаловались на слишком длинный сезон…
Джеки Стюарт: Это смешно! В 1971 году, когда я второй раз стал чемпионом мира, я пересёк Атлантику 86 раз – 43 раза летал в Америку и обратно. Я выступал в серии Can-Am, принимал участие в программах ABC и исполнял обязанности представителя Ford. Кроме того, я выступал в Формуле 2, гонках спорткаров и Туринге.

Чего, по вашему мнению, не хватает современной Формуле 1?
Джеки Стюарт: Напряжения, поломок, ошибок и аварий. Не поймите меня неправильно, никто не хочет трагических инцидентов, но гонки должны вызывать трепет. В мои времена всё было именно так, и, к сожалению, многие из соперников заплатили самую высокую цену.

Станут ли гонки интереснее со сменой регламента в 2017 году?
Джеки Стюарт: В Формуле 1 никогда не было оптимального баланса сил. Каждый сезон одна команда имеет заметное преимущество. С 1965 по 1973 годы я мог бы стать шестикратным чемпионом, если бы не мои частые невезения и проблемы с желудком. Ferrari за это время не выиграла ни одного титула, поскольку доминировали команды, использовавшие моторы Ford-Cosworth.
Джеки Стюарт: Гонщиков Ф1, зарабатывающих больше меня, могу пересчитать по пальцам!

Почему вы никогда не выступали за Ferrari?
Джеки Стюарт: Дело в том, что Энцо Феррари никогда не был честен со мной и несколькими другими гонщиками, а я привык заключать сделки посредством рукопожатия!

Считаете ли вы, что современной Формуле 1 нужны герои?
Джеки Стюарт: Они есть. Хэмилтон – это своего рода герой социальных медиа. Феттеля можно назвать незаметным героем. Райкконен при этом популярнее обоих – видимо, потому что мало говорит.

Макса Ферстаппена уже сравнивают с Сенной и Шумахером…
Джеки Стюарт: Это интересный вопрос. Я всегда ставил Алена Проста выше Айртона Сенна. На мой взгляд, бразилец был самым импульсивным гонщиком своего времени. В конце концов француз выиграл больше гонок. Ален никогда не переходил предел, в то время как Айртон это делал, за что я его критиковал.

А в чём между ними была разница?
Джеки Стюарт: Если посмотреть записи с бортовых камер, то можно заметить, что Сенна работал рулём в три раза больше, чем Прост. Он был невероятно быстр, но у Алена был более чистый стиль пилотирования. Многие молодые пилоты пытаются скопировать этот стиль, но не могут поехать быстро.

А что скажете про Михаэля Шумахера?
Джеки Стюарт: Его главным преимуществом было умение собрать нужных людей вокруг себя. Будь то Росс Браун или другие инженеры – все они перешли с ним из Benetton в Ferrari. Думаю, он был такой же хороший кукловод, как и гонщик, если не лучше! Так что в большинстве случаев в его распоряжении была лучшая машина и в результате он выиграл наибольшее количество гонок. Однако это не поставило его выше Хуана-Мануэля Фанхио!

Для вас аргентинец является лучшим гонщиком всех времён?
Джеки Стюарт: Да. Если посмотреть на чемпионат с 1950 года, то он всегда искал себе лучшую машину. Ещё выступая за Mercedes, он понимал, что должен вернуться в Maserati. Таким образом он стал пятикратным чемпионом.

А кто идёт следом за Фанхио?
Джеки Стюарт: Мой земляк Джим Кларк, всегда выступавший за Lotus.

А на третьем?
Джеки Стюарт: Прост.
Джеки Стюарт: Гонщиков Ф1, зарабатывающих больше меня, могу пересчитать по пальцам!

Шумахеру потребовалось пять лет, чтобы выиграть чемпионат вместе с Ferrari. Для Феттеля следующий сезон станет третьим в Скудерии. Может ли он добиться успеха быстрее?
Джеки Стюарт: Шумахер был более сосредоточен, предан делу и эгоистичен в своих требованиях к машине. Такой требовательный подход был только у Фанхио.

Остановимся на Шумахере и инциденте с ним, произошедшем 29 декабря 2013 года. Горные лыжи опаснее, чем гонки Формулы 1?
Джеки Стюарт: Да! Достаточно посмотреть на то, какие части тела надёжно защищены во время катания на лыжах.

В Ф1 мы видели, как при таких серьёзных авариях, как с Фернандо Алонсо в Мельбурне-2016, гонщик избегал травм. Сейчас безопасность на самом высоком уровне. В моё время мы, отправляясь утром на автодром, никогда не знали, вернёмся ли вечером в отель.

Знаете ли вы что-нибудь о состоянии Михаэля?
Джеки Стюарт: К сожалению, ничего не слышал.

А как складываются дела у вашей жены Хелен? [жене Стюарта был поставлен диагноз деменции (приобретенное слабоумие)]
Джеки Стюарт: Не очень хорошо. Борьба с её болезнью стала моей основной целью в жизни. Пока не существует лекарства против этого. Именно поэтому несколько лет назад я основал фонд «Broken D».

Наверняка вам удалось собрать миллионы?
Джеки Стюарт: Да, но нужно ещё больше денег. Необходимо много врачей, профессоров. За последние 25 лет в исследование слабоумия были вложены миллиарды, но пока безуспешно. Медицине и фармацевтической промышленности нужен свой Эдриан Ньюи.

Вы разговариваете с Хелен?
Джеки Стюарт: Да, но у неё плохая кратковременная память. Однако она многое помнит из моей карьеры, в том числе наше первое интервью в 1971 году.
Джеки Стюарт: Гонщиков Ф1, зарабатывающих больше меня, могу пересчитать по пальцам!

Где вы сейчас проживаете?
Джеки Стюарт: Я вернулся в Швейцарию. Мы живем в Женолье. На случай необходимости в 300 метрах расположена клиника. Каждый день за Хелен ухаживают три человека.

Получается, ваша жена и Михаэль Шумахер находятся всего в пяти километрах от друг от друга?
Джеки Стюарт: К сожалению, это так, печальная ситуация.

С приходом американской корпорации Liberty Media Формула 1 получит нового управляющего, даже если 86-летний Берни Экклстоун согласится исполнять свои обязанности и дальше…
Джеки Стюарт: Другого Берни Экклстоуна не будет никогда. Он уникален. Никто другой не заработал столько денег – для себя и своего бизнеса.
Джеки Стюарт: Гонщиков Ф1, зарабатывающих больше меня, могу пересчитать по пальцам!

Получается, не нужно ждать преемника Экклстоуна?
Джеки Стюарт: Нет, Liberty Media придётся найти другое решение. Когда в 1996 году в возрасте 70 лет умер глава NFL Пит Розелл, многие думали, что Национальной футбольной лиге придёт конец. Но в итоге NFL стала ещё лучше и больше, поскольку новые люди принесли другую культуру и нашли новый подход.

Вы настроены оптимистично?
Джеки Стюарт: Мы должны быть оптимистами. Американским владельцам необходимо наладить процесс передачи власти. Сейчас есть не так много дел, которые можно вести без Берни. Поэтому его сотрудничество с новыми владельцами это хорошо, в том числе и для болельщиков, интересы которых вновь должны выйти на первый план.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 08:05      |      Категория:  Все новости » Спорт
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