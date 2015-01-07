ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Джеки Стюарт: Гонщиков Ф1, зарабатывающих больше меня, могу пересчитать по пальцам!

Трёхкратный чемпион мира Формулы 1 Джеки Стюарт в обстоятельном интервью швейцарскому изданию Blick поделился мнением о прошедшем сезоне, рассказал, почему никогда не выступал за Ferrari, и назвал причину, по которой считает Алена Проста лучше Айртона Сенны.

Сэр Джеки, что делает вас таким популярным?

Джеки Стюарт: [смеётся] Я стараюсь отдать Формуле 1 всё то, что она дала мне в своё время. Успех, славу, деньги… Звучит довольно просто…

Джеки Стюарт: На протяжении 48 лет я сотрудничаю с Rolex, 47 лет – с Moet & Chandon, 40 – с Ford. Более 18 лет я работал с Goodyear и качестве телеэксперта на ABC Sport. Тогда вы должны носить золотые часы, пить шампанское и водить автомобиль Ford…

Джеки Стюарт: Я уже 12 лет ношу часы Rolex. Но самые дорогие часы для меня от John Coombs, которые носил ещё мой отец. Да, я действительно очень люблю шампанское и езжу на Ford. Как началось ваше сотрудничество с Rolex?

Джеки Стюарт: Свой первый контракт с ними я подписал в апреле 1968 года. Гольфист Арнольд Палмер, лыжник Жан-Клод Килли и я были отобраны Rolex в качестве всемирно известных спортсменов. Не знаю почему. Сколько действующих гонщиков Формулы 1 зарабатывают больше вас?

Джеки Стюарт: [смеётся и показывает четыре пальца] Гонщики Mercedes и Ferrari.



А вы не забыли про Фернандо Алонсо?

Джеки Стюарт: Да, тогда пять – всё равно хватило пальцев одной руки, чтобы сосчитать! Что вы можете сказать о прошедшем сезоне?

Джеки Стюарт: Так себе. Чемпионат получился ярким лишь благодаря выступлениям Макса Ферстаппена, в противном случае было бы совсем неинтересно. Голландец напоминает мне Марио Андретти, Йохена Ринда и Франсуа Севера в начале карьеры. В конце года многие гонщики жаловались на слишком длинный сезон…

Джеки Стюарт: Это смешно! В 1971 году, когда я второй раз стал чемпионом мира, я пересёк Атлантику 86 раз – 43 раза летал в Америку и обратно. Я выступал в серии Can-Am, принимал участие в программах ABC и исполнял обязанности представителя Ford. Кроме того, я выступал в Формуле 2, гонках спорткаров и Туринге. Чего, по вашему мнению, не хватает современной Формуле 1?

Джеки Стюарт: Напряжения, поломок, ошибок и аварий. Не поймите меня неправильно, никто не хочет трагических инцидентов, но гонки должны вызывать трепет. В мои времена всё было именно так, и, к сожалению, многие из соперников заплатили самую высокую цену. Станут ли гонки интереснее со сменой регламента в 2017 году?

Джеки Стюарт: В Формуле 1 никогда не было оптимального баланса сил. Каждый сезон одна команда имеет заметное преимущество. С 1965 по 1973 годы я мог бы стать шестикратным чемпионом, если бы не мои частые невезения и проблемы с желудком. Ferrari за это время не выиграла ни одного титула, поскольку доминировали команды, использовавшие моторы Ford-Cosworth.



Почему вы никогда не выступали за Ferrari?

Джеки Стюарт: Дело в том, что Энцо Феррари никогда не был честен со мной и несколькими другими гонщиками, а я привык заключать сделки посредством рукопожатия! Считаете ли вы, что современной Формуле 1 нужны герои?

Джеки Стюарт: Они есть. Хэмилтон – это своего рода герой социальных медиа. Феттеля можно назвать незаметным героем. Райкконен при этом популярнее обоих – видимо, потому что мало говорит. Макса Ферстаппена уже сравнивают с Сенной и Шумахером…

Джеки Стюарт: Это интересный вопрос. Я всегда ставил Алена Проста выше Айртона Сенна. На мой взгляд, бразилец был самым импульсивным гонщиком своего времени. В конце концов француз выиграл больше гонок. Ален никогда не переходил предел, в то время как Айртон это делал, за что я его критиковал. А в чём между ними была разница?

Джеки Стюарт: Если посмотреть записи с бортовых камер, то можно заметить, что Сенна работал рулём в три раза больше, чем Прост. Он был невероятно быстр, но у Алена был более чистый стиль пилотирования. Многие молодые пилоты пытаются скопировать этот стиль, но не могут поехать быстро. А что скажете про Михаэля Шумахера?

Джеки Стюарт: Его главным преимуществом было умение собрать нужных людей вокруг себя. Будь то Росс Браун или другие инженеры – все они перешли с ним из Benetton в Ferrari. Думаю, он был такой же хороший кукловод, как и гонщик, если не лучше! Так что в большинстве случаев в его распоряжении была лучшая машина и в результате он выиграл наибольшее количество гонок. Однако это не поставило его выше Хуана-Мануэля Фанхио! Для вас аргентинец является лучшим гонщиком всех времён?

Джеки Стюарт: Да. Если посмотреть на чемпионат с 1950 года, то он всегда искал себе лучшую машину. Ещё выступая за Mercedes, он понимал, что должен вернуться в Maserati. Таким образом он стал пятикратным чемпионом. А кто идёт следом за Фанхио?

Джеки Стюарт: Мой земляк Джим Кларк, всегда выступавший за Lotus. А на третьем?

Джеки Стюарт: Прост.



Шумахеру потребовалось пять лет, чтобы выиграть чемпионат вместе с Ferrari. Для Феттеля следующий сезон станет третьим в Скудерии. Может ли он добиться успеха быстрее?

Джеки Стюарт: Шумахер был более сосредоточен, предан делу и эгоистичен в своих требованиях к машине. Такой требовательный подход был только у Фанхио. Остановимся на Шумахере и инциденте с ним, произошедшем 29 декабря 2013 года. Горные лыжи опаснее, чем гонки Формулы 1?

Джеки Стюарт: Да! Достаточно посмотреть на то, какие части тела надёжно защищены во время катания на лыжах. В Ф1 мы видели, как при таких серьёзных авариях, как с Фернандо Алонсо в Мельбурне-2016, гонщик избегал травм. Сейчас безопасность на самом высоком уровне. В моё время мы, отправляясь утром на автодром, никогда не знали, вернёмся ли вечером в отель. Знаете ли вы что-нибудь о состоянии Михаэля?

Джеки Стюарт: К сожалению, ничего не слышал. А как складываются дела у вашей жены Хелен? [жене Стюарта был поставлен диагноз деменции (приобретенное слабоумие)]

Джеки Стюарт: Не очень хорошо. Борьба с её болезнью стала моей основной целью в жизни. Пока не существует лекарства против этого. Именно поэтому несколько лет назад я основал фонд «Broken D». Наверняка вам удалось собрать миллионы?

Джеки Стюарт: Да, но нужно ещё больше денег. Необходимо много врачей, профессоров. За последние 25 лет в исследование слабоумия были вложены миллиарды, но пока безуспешно. Медицине и фармацевтической промышленности нужен свой Эдриан Ньюи. Вы разговариваете с Хелен?

Джеки Стюарт: Да, но у неё плохая кратковременная память. Однако она многое помнит из моей карьеры, в том числе наше первое интервью в 1971 году.



Где вы сейчас проживаете?

Джеки Стюарт: Я вернулся в Швейцарию. Мы живем в Женолье. На случай необходимости в 300 метрах расположена клиника. Каждый день за Хелен ухаживают три человека. Получается, ваша жена и Михаэль Шумахер находятся всего в пяти километрах от друг от друга?

Джеки Стюарт: К сожалению, это так, печальная ситуация. С приходом американской корпорации Liberty Media Формула 1 получит нового управляющего, даже если 86-летний Берни Экклстоун согласится исполнять свои обязанности и дальше…

Джеки Стюарт: Другого Берни Экклстоуна не будет никогда. Он уникален. Никто другой не заработал столько денег – для себя и своего бизнеса.



Получается, не нужно ждать преемника Экклстоуна?

Джеки Стюарт: Нет, Liberty Media придётся найти другое решение. Когда в 1996 году в возрасте 70 лет умер глава NFL Пит Розелл, многие думали, что Национальной футбольной лиге придёт конец. Но в итоге NFL стала ещё лучше и больше, поскольку новые люди принесли другую культуру и нашли новый подход. Вы настроены оптимистично?

Джеки Стюарт: Мы должны быть оптимистами. Американским владельцам необходимо наладить процесс передачи власти. Сейчас есть не так много дел, которые можно вести без Берни. Поэтому его сотрудничество с новыми владельцами это хорошо, в том числе и для болельщиков, интересы которых вновь должны выйти на первый план.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 08:05 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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