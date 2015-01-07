Во Владивостоке сформировали сборную Дальнего Востока по кудо

В столице Приморья состоялись Чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа России по восточному боевому единоборству кудо, посвященные памяти Героя Российской Федерации Германа Алексеевича Угрюмова. В соревнованиях участвовало 164 спортсмена из Хабаровского края (п. Солнечный, Хабаровск), Еврейской автономии (Биробиджан), Сахалинской области (Южно-Сахалинск), Амурской области (Комсомольск-на-Амуре) и Приморского края (Артем, Заводской, Владивосток, Уссурийск, Находка, Лесозаводск, Арсеньев, Чугуевка).

Участников и гостей мероприятия приветствовали почетные гости - вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков, депутат Законодательного Собрания Приморского края Игорь Чемерис, консул Генерального консульства Японии в г. Владивостоке Такаянаги Кэйта, представитель руководящего состава Управления федеральной службы безопасности России по Тихоокеанскому флоту, капитан 1 ранга Олег Сибирцев, представитель Федерации кудо России Денис Синютин (черный пояс, 4 дан).

На торжественной церемонии открытия состоялось награждение по итогам года наиболее отличившихся представителей федерации кудо. Вице-губернатор Павел Серебряков вручил за достигнутые высокие спортивные результаты значки и удостоверения: «Заслуженного мастера спорта России» - Руслану Келехсаеву, «Мастера спорта России» - Адису Шамшиеву.

За большой вклад в развитие кудо на Дальнем Востоке и в Приморье депутат Игорь Чемерис вручил Благодарности от Законодательного собрания Приморского края руководителю Федерации кудо ДВФО Александру Ясину и руководитель Федерации кудо Приморского края Денису Григорьеву.

По итогам аттестации 2015-2016 годов руководитель Федерации кудо ДВФО Александр Ясин торжественно вручил черные пояса спортсменам, успешно сдавшим экзамен - Со Янь Чаль, Олесе Булдаковой, Амирхану Ерзнукаеву, Гегаму Манавазяну, Илье Афанасьеву, Сергею Бородину.

В номинации «Лучший спортсмен» по итогам Чемпионата России по кудо-2016 от Федерации кудо ДВФО Александр Ясин вручил памятные подарки чемпионам и призерам - Шавкату Ишпулатову, Вадиму Самусеву, Игорю Пермину, Андрею Черных, Гегаму Манавазяну, Антону Лещёву.

В номинации «Лучший тренер» Дальнего Востока по итогам 2016 года главный тренер сборной команды ДВФО по кудо Вячеслав Иванов вручил памятные подарки Сергею Коваленко (Уссурийск), Юрию Бородию (Владивосток), Владимиру Корепанову (Владивосток), Владимиру Резепкину (Находка).

Главный судья соревнований, руководитель Владивостокской федерации кудо, судья международной категории S Денис Сивопляс (3 дан) вручил специальные призы в номинации «Лучший судья» ДВФО по кудо по итогам 2016 года Петру Мунтяну, Олегу Семипятнову, Сергею Порубову.

В завершение официальной церемонии традиционную клятву бойцов кудо произнес мастер спорта международного класса, Чемпион России 2016 года, серебряный призер Кубка мира Андрей Черных.

Зрелищные поединки кудоистов продолжили турнир. Бои проходили в спорткомплексе «Олимпиец» одновременно на двух татами. На одном в Первенстве ДВФО состязались спортсмены 12-15 лет, на другом сражались юниоры (16-17 лет) и взрослые кудоисты 18 лет и старше.

Как отметил руководитель Федерации кудо ДВФО Александр Ясин, спортсмены, занявшие первые и вторые места, войдут в состав сборной и будут представлять округ на Первенстве и Чемпионате России.

- Приморские кудоисты, выступавшие неделю назад на всероссийском турнире, в этих соревнованиях не участвуют. Константин Караульных, Игорь Пермин и Андрей Гришин успешно выступили в Москве, завоевав первые места, и отобрались на Кубок мира, который пройдет в Индии в феврале. Еще двое приморцев – Евгений Шаломаев и Гегам Манавазян стали призерами турнира и получили право выступать на Чемпионате России без отбора на округе, - отметил Александр Ясин.

- Уровень у нас каждый год высокий, потому что сборная Дальнего Востока – лучшая в мире. Семь чемпионов мира в 2014 году приехали в один субъект федерации. На сегодняшний день в Приморском крае занимается процентов 80 от числа всех кудоистов Дальнего Востока, из них порядка 1500 спортсменов от 7 до 17 лет и около 580 взрослых спортсменов. С каждым годом на Дальнем Востоке интерес к кудо только повышается, - подчеркнул руководитель Федерации кудо ДВФО.

Глядя на успехи приморцев, подтягиваются и дальневосточные регионы. Команда из семи спортсменов приехала с Сахалина.

- Привезли сильнейших, ребят, занявших первые-вторые места на областном турнире, в надежде выиграть или занять призовые места, потому что соревнования серьезные, бойцы очень сильные. Трое наших подающих надежды ребят впервые выступят на Дальнем Востоке, для них это большой опыт, ни с чем несравнимый, потому что здесь лучшие бойцы России, - отметил руководитель федерации кудо Сахалинской области Виталий Пешников.

По итогам соревнований сахалинские кудоисты добились успеха, завоевав три призовые медали. Бронзовыми призерами стали – Никита Старцев (юноши 2001-04г.р., 220 ед.), Андрей Подхватилин (юниоры 1999-2000 г.р., 250 ед.), Виктор Дзебин (мужчины св. 270 ед.)

Хорошим стимулом для дальнейшего роста для молодой федерации Еврейской автономной области (ЕАО) стала «бронза», завоеванная Антоном Гусевым из Биробиджана в категории мужчин 240 единиц. Ему противостояли опытные и титулованные соперники – победители и призеры всероссийских соревнований - Джафар Исмаилов (Находка) и Шамиль Сеидов (Владивосток, с/к «Бастион»).

- Мы приехали в первый раз в составе пяти человек. Уровень здесь очень серьезный, бойцы сильные, с мировыми именами, мы привезли лучших. Результат пока не такой, какой мы хотели видеть, но мы будем стараться, работать, посещать соревнования в Приморском крае как можно чаще, - сообщил вице-президент федерации кудо ЕАО Валерий Маслаковский. - У нас кудо развивается семимильными шагами, мы уже открыли второй клуб в Биробиджане. В следующем году мы приедем гораздо большим составом и более подготовленными.

В финальных поединках Чемпионата и Первенства определились сильнейшие кудоисты Дальневосточного федерального округа во всех возрастных группах и категориях, которым вручили заслуженные медали, грамоты и кубки. Победителям и серебряным призерам также достались специальные призы от компаний-партнеров «Ратимир» и «Счастливое детство».





27 декабря в 22.30 на телеканале ОТВ-Прим пройдет 2-часовая трансляция Чемпионата и Первенства ДВФО по кудо (открытие, полуфиналы и финалы мужчин и женщин, награждение).





Технические результаты:

юноши 2001-2004г.р. 190 ед.

- 1-е место - Утенков Егор, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 2-е место - Павонский Дмитрий, Заводской, ДЮСШ "Темп";

- 3-е место - Арапов Максим, Находка, СК;

юноши 2001-2004г.р. 200 ед.

- 1-е место - Михайлюк Александр, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 2-е место - Тимофеев Владислав, Уссурийск, ДЮСШ г. Уссурийска;

- 3-е место - Емельянов Владислав, Находка, СК;

юноши 2001-2004г.р. 210 ед.

- 1-е место - Иванов Семен, Уссурийск, ДЮСШ г. Уссурийска;

- 2-е место - Калинин Богдан, Хабаровск, СК;

- 3-е место - Продан Михаил, Хабаровск, СК;

юноши 2001-2004г.р. 220 ед.

- 1-е место - Артюх Даниил, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 2-е место - Рустамов Вусал, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 3-е место - Старцев Никита, Южно-Сахалинск, СК;

юноши 2001-2004г.р. 230 ед.

- 1-е место - Макогонов Данил, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 2-е место - Агафонов Владислав, Уссурийск, ДЮСШ г. Уссурийска;

- 3-е место - Баринов Алексей, Владивосток, с/к «Бастион»;

юноши 2001-2004г.р. 240 ед.

- 1-е место - Жеребцов Даниил, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 2-е место - Манафлы Гамид, Комсомольск-на-Амуре, СК;

- 3-е место - Позняков Кирилл, Заводской, ДЮСШ "Темп";

юноши 2001-2004г.р. 250 ед.

- 1-е место - Маханов Леонид, Уссурийск, ДЮСШ г. Уссурийска;

- 2-е место - Бойко Артем, г. Лесозаводск, СК;

юноши 2001-2004г.р. св.250 ед.

- 1-е место - Мигеев Авдль-Бори, Владивосток, Клуб им. Крыгина;

- 2-е место - Новоселов Михаил, Уссурийск, ДЮСШ г. Уссурийска;

- 3-е место - Третьяков Дмитрий, Владивосток, с/к «Бастион»;

девушки 2001-2004г.р. 200 ед.

- 1-е место - Кравец Валерия Находка

- 2-е место - Семенова Екатерина Уссурийск, ДЮСШ г. Уссурийска;

девушки 2001-2004г.р. св.200 ед.

- 1-е место - Яковенко Ксения, Владивосток, Клуб им. Крыгина;

- 2-е место - Платонова Екатерина, Владивосток, Клуб им. Крыгина;

- 3-е место - Артеменко Яна, Чугуевка, СК;

юниоры 1999-2000г.р. 230 ед.

- 1-е место - Ишпулатов Достонбек, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 2-е место - Полещук Никита, Владивосток, с/к "Олимпиец";

- 3-е место - Палыгин Альберт, Владивосток, с/к «Бастион»;

юниоры 1999-2000г.р. 240 ед.

- 1-е место - Логиновских Роман, Владивосток, с/к "Олимпиец";

- 2-е место - Рассказов Евгений, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 3-е место - Радько Илья, Владивосток, с/к "Олимпиец";

юниоры 1999-2000г.р. 250 ед.

- 1-е место - Манукян Нарек, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 2-е место - Колов Игорь, Владивосток, с/к "Ратимир";

- 3-е место - Подхватилин Андрей, Южно-Сахалинск, СК;

юниоры 1999-2000г.р. 260 ед.

- 1-е место - Ерзнукаев Амирхан, Находка, СК;

- 2-е место - Крапотин Владислав, г. Лесозаводск, СК;

- 3-е место - Алексеенко Данил, Уссурийск, ДЮСШ г. Уссурийска;

юниоры 1999-2000г.р. св. 260 ед.

- 1-е место - Иванов Константин, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 2-е место - Белкин Константин, Владивосток, с/к "Брат";

- 3-е место - Никулин Иван, Уссурийск, ДЮСШ г. Уссурийска;

юниорки 1999-2000г.р. абсолют.

- 1-е место - Шевченко Ольга, Уссурийск, ДЮСШ г. Уссурийска;

- 2-е место - Бидак Евгения, Находка, СК;

мужчины 230 ед.

- 1-е место - Старух Алексей, г. Лесозаводск, СК;

- 2-е место - Новиков Дмитрий, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 3-е место - Кучеренко Илья, Находка, СК;

мужчины 240 ед.

- 1-е место - Исмаилов Джафар, Находка, СК;

- 2-е место - Сеидов Шамиль, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 3-е место - Гусев Антон, Биробиджан, СК;

мужчины 250 ед.

- 1-е место - Сумин Михаил, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 2-е место - Янчук Никита, Хабаровск, СК;

- 3-е место - Афанасьев Илья, Владивосток, с/к "Шторм";

мужчины 260 ед.

- 1-е место - Васильев Артём, Владивосток, с/к "Ратимир";

- 2-е место - Галиуллин Латиф, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 3-е место - Бабак Владимир, Уссурийск, ДЮСШ г. Уссурийска;

мужчины 270 ед.

- 1-е место - Черных Андрей, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 2-е место - Лещев Антон, Уссурийск, ДЮСШ г. Уссурийска;

- 3-е место - Ладохин Егор, Владивосток, с/к "Шторм";

мужчины св. 270 ед.

- 1-е место - Ряднов Алексей, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 2-е место - Масленников Владимир, г. Лесозаводск, СК;

- 3-е место - Дзебин Виктор, Южно-Сахалинск, СК;

женщины абсолют.

- 1-е место - Савичева Александра, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 2-е место - Мастерова Анна, Владивосток, с/к "Олимпиец";

- 3-е место - Пискарева Виктория, Владивосток, с/к «Бастион».





Пресс-служба федерации Кудо ДВФО