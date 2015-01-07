Кристиан Хорнер: Мы требуем, чтобы Риккардо и Ферстаппен уважали друг друга и команду
Даниэль Риккардо словно старший брат для своего напарника Макса Ферстаппена, такое мнение высказал руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер.Австралиец и голландец стали партнёрами по команде на Гран При Испании в начале сезона-2016, когда Даниил Квят был переведён в Toro Rosso. Несмотря на победу Ферстаппена в дебютной гонке за RBR, между ним и Риккардо по ходу дальнейшей части года сложились хорошие отношения за пределами трассы.«Самое главное – между ними есть уважение, – сказал Хорнер в интервью AUTOSPORT. – Мы не просим их обедать вместе, но требуем уважать друг друга и команду. И тот факт, что их отношения складываются нормально, идёт нам на пользу.Даниэль во многих отношениях как старший брат для Макса. Они предоставляют одинаковую обратную связь и имеют почти одинаковые требования к машине.Если прислушаться, то зачастую их комментарии об автомобиле в квалификации и гонке практически идентичны, что очень здорово для отдела исследований и разработки.С точки зрения выступлений очень сложно выделить кого-то одного. На каких-то этапах быстрее один, на других – второй».Также Хорнер отметил, что на случай, если в 2017 году Риккардо и Ферстаппен будут сражаться за чемпионский титул, у команды есть простой свод правил.«Мы действуем по ситуации в каждой отдельной гонке, – сказал он. – Мы стараемся придерживаться простоты в правилах и намерены использовать такой подход в дальнейшем».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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