Зрелищные поединки сильнейших кудоистов Дальнего Востока пройдут 24 декабря

В субботу, 24 декабря, во Владивостоке состоятся Чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа по восточному боевому единоборству кудо, посвященные памяти Героя Российской Федерации Г.А. Угрюмова.





Соревнования организованы федерацией кудо ДВФО при поддержке департамента физической культуры и спорта Приморского края.

Сильнейшие кудоисты Дальнего Востока встретятся на татами спорткомплекса «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Среди участников соревнований за главные награды будут сражаться титулованные спортсмены – победители и призеры Чемпионатов и Первенств ДВФО, России и международных турниров.





В поединках примут участие кудоисты следующих возрастных категорий: юноши и девушки (12-14 лет), юниоры и юниорки (15-17 лет), мужчины (18 лет и старше) и женщины (абсолютная категория).





Турнир пройдет в память о Германе Алексеевиче Угрюмове - деятеле органов государственной безопасности России, адмирале, Герое Российской Федерации (звание присвоено Указом Президента Российской Федерации от 20 декабря 2000 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга), кавалере Орденов «Знак Почета» и «За военные заслуги».





Всех любителей восточных боевых единоборств приглашают увидеть яркие и динамичные бои и поддержать спортсменов. Вход на мероприятие по билетам. Билеты продаются в кассах «Дальпартер» и спорткомплекса «Олимпиец».





Программа соревнований, 24 декабря

08:00 - Регистрация участников.

10:00 - Начало предварительных поединков.

14:00 - Торжественное открытие соревнований.

14:30 - Полуфинальные и финальные поединки.

18:00 - Награждение победителей и призеров.





Вниманию СМИ! Для работы на мероприятии необходимы аккредитационные бейджи, которые можно получить на мероприятии 24 декабря в течение дня у пресс-секретаря федерации Кудо ДВФО Елены Ритус, тел. +7914-70-40-968.





Пресс-служба федерации Кудо ДВФО http://kudo-dv.ru/

https://instagram.com/kudo.dv/

https://vk.com/kudodv

тел. (423)2740-968, +7914-70-40-968, e-mail: sportprimorye@mail.ru