ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Никита Троицкий примет участие в Евроформуле Open в сезоне-2017 Пилот российской программы SMP Racing Никита Троицкий проведёт сезон-2017 года в Евроформуле Open в составе команды Drivex. Никита уже успел попробовать свои силы в этом чемпионате в сезоне-2016, выступив на австрийском Red Bull Ring и итальянской Монце. «В 2016-м Никита пришёл в Евроформулу Open уже под конец сезона, без тестов и всего на пару этапов, – отметил спортивный директор молодёжной программы SMP Racing Пётр Алёшин. – С первых же гонок наш пилот показал отличную скорость, сумел завоевать поул-позицию и поднялся на подиум. Было принято решение о его участии в этом чемпионате в 2017 году где, мы уверены, Никита покажет высокий результат». «Я уже успел поработать с командой в прошедшем сезоне, – сказал Троицкий. – И я очень рад, что благодаря программе SMP Racing следующий год проведу в этой серии в коллективе Drivex. Нам уже удалось показать неплохой результат в прошлом сезоне, и я надеюсь на большее в наступающем году».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:57 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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