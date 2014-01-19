ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ «Я уверен, что в следующем году мы сможем порадовать вас нашими новыми моделями и интересными проектами!» - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Вчера, 21:06 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В Kia давно рассматривают идею выпуска собственного спорткара. На мотор-шоу в Детройте корейский производитель представил очередной спортивный концепт в виде GT4 Stinger. Оказалось, у него есть шансы... Подробнее Компания «LemartAVTO» предлагает качественные услуги по замене и ремонту автомобильных стекол любых марок автомобилей. Вся продукция отвечает техническим требованиям безопасности и имеет... Подробнее За пару месяцев по программе льготного автолизинга в России реализовано более 7,6 тысячи новых транспортных средств.... Подробнее На Североамериканском международном автосалоне в Детройте, который начнется уже 13 января, компания Volkswagen представит сразу две новинки.... Подробнее Если нужны стекла на авто Mercedes-Benz G-Klasse, то можно обратиться в нашу компанию. Непосредственно у нас осуществляется производство качественных стекол, а также доставка их в назначенное... Подробнее На международном апрельском мотор-шоу в Пекине Nissan устроит "смотрины" нового концептуального седана, ориентированного на развивающиеся автомобильные рынки.... Подробнее Руководители BMW давно говорили о своем намерении расширить линейку суббренда «i». На Детройтской выставке концерн заявил об окончательном утверждении нового проекта – баварцы уже приступили к... Подробнее Нынешний глава Renault-Nissan в декабре начнет управлять еще одной автомобилестроительной компанией.... Подробнее Огромный, рамный, семиместный, отлично оснащенный внедорожник за 2,2 миллиона рублей? Цена для такого предложения совсем не заоблачная. Китайский Haval H9 воплощает мечту практически любого... Подробнее По итогам февраля российский автомобильный рынок занял четвертое место в списке самых крупных авторынков Европы.... Подробнее