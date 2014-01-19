«Я уверен, что в следующем году мы сможем порадовать вас нашими новыми моделями и интересными проектами!» - автоновости

В Kia давно рассматривают идею выпуска собственного спорткара. На мотор-шоу в Детройте корейский производитель представил очередной спортивный концепт в виде GT4 Stinger. Оказалось, у него есть шансы...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!