ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Сергей Карякин: Думать о результате заранее неправильно Первый и единственный российский гонщик в классе квадроциклов на ралли-рейде "Дакар" Сергей Карякин рассказал, что в этом году старается думать не о подиуме, шансы попасть на который довольно высокие, а об удовольствии от гонки. В прошлом году Сергей чуть было не стал бронзовым призером, однако в последний день его обошел в общем зачете Брайан Барагванат. И вот уже 2 января Сергей в четвертый раз опробует свои силы на "Дакаре" – в этот раз с целью обойти своих ведущих конкурентов Рафала Соника и Игнасио Касале из Чили. «Дакар» 2016 был для меня третьим, и я понимал, на что иду, – признался в интервью пресс-службе Red Bull Сергей. – Это был первый опыт с личной командой, которую я сам создал. Мы финишировали с хорошим результатом, а значит, сделали все правильно. Важным опытом стало общение с организаторами гонки. Они знают, что я серьезный гонщик, и верят в мою победу. Это поднимает боевой дух и настраивает на хороший результат». На вопрос журналистов о целях на "Дакар-2017", Сергей ответил, что не собирается в этом году думать только о том, чтобы попасть на подиум: «Да, в 2016 году у меня были шансы подняться на подиум. О целях на 2017-й говорить сложно, главное получить позитивные эмоции и удовольствие от гонки. Думать о результате заранее неправильно. Конкурентов много, и в этом году будет серьезное противостояние. Участие в ралли примут гонщики, которые уже побеждали на «Дакаре»». Представлять Россию в классе квадроциклов – большая честь для Сергея, однако он осознает весь груз ответственности перед его поклонниками и спонсорами. «Всё дело в деталях. Мы доработали двигатель, получили на десять лошадиных сил больше, – добавил Сергей о специфике подготовки к "Дакару". – Это должно помочь на горных участках. Доработали систему подачи топлива, систему охлаждения, поиграли с развесовкой. Все это понемногу складывается в большой объем работы. Надеюсь, мы покажем хороший результат». Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 20:04 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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