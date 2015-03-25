Audi в ноябре потеряла почти треть российских продаж - автоновости

Как стало известно из ежемесячного отчета Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре текущего года немецкая компания Audi продемонстрировала негативную динамику продаж на первичном автомобильном рынке в России.

Согласно данным АЕБ, в прошлом месяце официальные дилеры Audi в России передали в руки своих клиентов 1 486 автомобилей, ухудшив свои ноябрьские результаты 2015 года почти на треть (-32,1%). Такой показатель продаж позволил члену «большой тройки» немецких автопроизводителей 19-ое место в рейтинге по количеству проданных автомобилей, среди всех брендов, официально представленных в РФ.

По итогам минувших одиннадцати месяцев объем реализации немецких автомобилей на российском рынке был зафиксирован на уровне 19 059 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 18,2%. За отчетный период доля Audi на российском авторынке сократилась на 0,6 процентных пункта и составила 1,1%.

Стоит отметить, что в будущем году немецкая компания планирует нарастить объемы продаж. Об этом в ходе церемонии открытия нового дилерского центра «Авилон» в Москве журналистам рассказал руководитель российского представительства Audi Любомир Найман. Впрочем, точных цифр, к сожалению, названо не было.

Ожидается, что достичь этой цели немецкой компании поможет выход на российский рынок практически всего семейства A5. Единственным исключением станут кабриолеты A5 и S5, которые не будут поставляться в Россию новых требований, предъявляемых местным законодательством, а именно – обязательного наличия отечественной системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

Кроме того, в будущем году в России появится новые кроссоверы Q2 и Q3.