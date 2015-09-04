ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Сезон-2016 в цифрах: Доминирование Mercedes и самый загруженный календарь в истории Издание F1fanatic.co.uk приводит общие статистические сводки сезона-2016. Новые гибридные силовые установки V6 еще не такие надежные, какими были двигатели V8 в последний год своей эры в Ф1 в 2013-м. Но в 2016-м они почти приблизились к этому уровню.

Надежность

Сходы в Ф1, 1992-2016

Из 462 попыток завершить гоночную дистанцию 22 машинами лишь чуть более чем в 10% случаях этого не происходило из-за технических проблем. На графике можно наблюдать тенденцию снижения количества сходов из-за технических неполадок начиная с 2014 года. Отмечаем, что дебютант Ф1 команда Haas не смогла добраться до клетчатого флага в гонках из-за поломок в 14,29% случаев, однако это совсем не намного выше среднего показателя сходов по техническим причинам. Таким образом, нам есть за что похвалить Джина Хааса и его детище. В следующем сезоне регламент силовых установок радикально не изменится, поэтому мы можем ожидать очередную прибавку в области надежности. С другой стороны, теперь коллективы смогут дорабатывать силовые установки по ходу сезона, что повысит уровень прогресса и может привести к увеличению количества отказов техники.

Победители гонок

Победители гонок в Ф1, 1992-2016

Поул-позиции

Обладатели поулов в Ф1, 1992-2016 Графики побед и поул-позиций отчетливо демонстрируют степень доминирования Mercedes в Ф1: в каждом из последних трех сезонов пилоты немецкой команды лишь в одном случае упускали поул-позицию из своих рук. Кроме того, в этом году было больше победителей ГП, чем в 2014-м и 2015-м, с другой стороны, пилоты Mercedes установили рекорд, выиграв 19 гонок из 21. В то же время отмечаем, что ни один из пилотов Mercedes не выигрывал больше гонок, чем Михаэль Шумахер и Себастьян Феттель делали это в свои лучшие годы во время доминирования Ferrari (2000 - 2004) и Red Bull Racing (2010 - 2013) соответственно.

Гонщики, команды и гонки

Гонщики, команды и гонки, 1992-2016 Заключительный график напоминает нам, что сезон-2016 стал самым изнурительным, так как гонщикам пришлось выступать в 21-м Гран При. Чуть легче пилотам станет в 2017-м, когда они проведут 20 гонок. При этом не стоит забывать, что в 2018-м новый владелец коммерческих прав на Ф1 Liberty Media планирует расширить календарь, который по количеству гонок вполне может превзойти этот год.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:44 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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