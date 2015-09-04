ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Пьер Гасли: Я помогал Антонио Джовинацци как мог Чемпион GP2 сезона-2016 Пьер Гасли рассказал, что он всегда помогал своему напарнику по Prema Powerteam и главному конкуренту в борьбе за титул Антонио Джовинацци. Дело в том, что для Антонио эта кампания была дебютной в серии GP2, тем не менее в последний этап года именно итальянец входил лидером общего зачета, имея семь очков преимущества над Пьером. Однако Гасли все же сумел доказать свой класс и с третьей попытки выиграл чемпионат GP2. Несмотря на то, что Джовинацци упустил чемпионский титул, его усилия не остались незамеченными – он стал резервным пилотом Ferrari на сезон-2017. «Этого парня нельзя ни в чем винить, – сказал Гасли в интервью AUTOSPORT.com. – Это очень положительный человек. Он искренний и хороший парень. Он старше меня, однако у меня было больше опыта выступлений в GP2. Я не ожидал, что он поедет настолько быстро с самого начала. В то же время я подсказывал ему всегда, когда мог. Я старался быть максимально открытым с ним. Именно так я работаю со всеми напарниками. Но в концовке сезона я думаю, что был слишком дружелюбен с Антонио, потому что это мой прямой конкурент. Конечно, в Абу-Даби мы все испытывали напряжение, но это никак не повлияло на наши взаимоотношения вне трассы. Джовинацци – хороший пилот и друг. Возможно, в будущем мы вновь будем соревноваться друг с другом. Было здорово работать с таким напарником, как он. Мы подгоняли друг друга, и от этого оба стали сильнее. Всегда непросто сражаться с таким пилотом, но это был один из моих лучших сезонов».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:52 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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