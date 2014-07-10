Рождественские соцсети Ф1: Накануне праздника

С 24 на 25 декабря традиционно празднуется католическое Рождество. Все причастные к Ф1 уже начинают поздравлять своих коллег и болельщиков с праздником.В Haas предложили одолжить Санта-Клаусу машину VF-16 в канун Рождества.We offered to lend our #HaasVF16 to Santa this Christmas Eve. Happy Holidays! pic.twitter.com/SwpEGOp7a0— Haas F1 Team (@HaasF1Team) 24 декабря 2016 г. Вместе со своими братьями поздравил всех с Рождеством пилот Sauber Маркус Эрикссон.Merry Christmas to all of you from me and my brothers, enjoy your time with family and friends ?????? #ME9 pic.twitter.com/BYaxcwUgLO— Marcus Ericsson (@Ericsson_Marcus) 24 декабря 2016 г. Тем временем чемпион мира-2016 Нико Росберг анонсировал начало благотворительной акции Viva con Agua, которая заключается в сборе денег для предоставления доступа к питьевой воде людям по всему миру.Нико вместе с фотографом Полом Рипке издает фотоальбом, в котором запечатлены последние несколько месяцев сезона-2016 вплоть до объявления немцем о завершении карьеры. Всего было создано 1000 экземпляров книги для родственников и друзей Росберга, а 50 книг посредством лотереи смогут выиграть те, кто поучаствует в проекте. Также по книге получат 100 человек, которые пожертвуют наибольшее количество денег.I’m wishing you all a merry Christmas. ? Nicohttps://t.co/kwBLgRqSdg pic.twitter.com/ECtllSirCD— Nico Rosberg (@nico_rosberg) 24 декабря 2016 г. На фоне рождественской елки поздравил всех с праздником новичок Renault Нико Хюлькенберг…Merry Christmas to you all!! Enjoy the festive days with your Families & loved ones! Ich wunsche euch allen frohe Weihnachten! #Christmas pic.twitter.com/XyCkFV3fjs— Nico Hulkenberg (@HulkHulkenberg) 24 декабря 2016 г. …а его бывшая команда Force India также опубликовала праздничную открытку в Twitter.To all our friends and fans - Merry Christmas and a very Happy New Year! Thank you for your support this year and see you in 2017! pic.twitter.com/sOrt7T7eRk— Sahara Force India (@ForceIndiaF1) 24 декабря 2016 г. Поздравил с новогодними праздниками нас и Валттери Боттас со своей второй половинкой.Happy holidays! Hyvaa Joulua! ????? pic.twitter.com/PBT89YdQoC— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) 24 декабря 2016 г. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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