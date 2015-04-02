ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Дженсон Баттон: У британских гонщиков очень мало поддержки Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон поделился мнением по поводу того, почему молодым британским гонщикам так непросто пробиться в Формулу 1. Учитывая уход Дженсона, в следующем сезоне на стартовой решётке останется всего два гонщика с Туманного Альбиона – Льюис Хэмилтон и Джолион Палмер. В предыдущие годы в Формуле 1 выступали такие британцы, как Пол ди Реста, Макс Чилтон, Уилл Стивенс, но ни одному из них не удалось добиться успеха и закрепиться в чемпионате. «Я никогда не платил за место в команде, – цитирует Баттона Motorsport-Total. – Британским гонщикам очень сложно добиться этого, потому что в стране мало поддерживают автоспорт. Правительство нас не поддерживает, да и спонсоров не так много. Гонщики из Южной Америки получают гораздо больше поддержки со стороны властей и компаний». На вопрос о том, какой совет он может дать молодёжи, Баттон ответил: «Необходимо иметь желание учиться. Вам должно быть интересно, что происходит вокруг, поскольку в противном случае всё очень быстро надоест. Конечно, также нужна удача».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 19:44 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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