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Дженсон Баттон: У британских гонщиков очень мало поддержки

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон поделился мнением по поводу того, почему молодым британским гонщикам так непросто пробиться в Формулу 1.

Учитывая уход Дженсона, в следующем сезоне на стартовой решётке останется всего два гонщика с Туманного Альбиона – Льюис Хэмилтон и Джолион Палмер.

В предыдущие годы в Формуле 1 выступали такие британцы, как Пол ди Реста, Макс Чилтон, Уилл Стивенс, но ни одному из них не удалось добиться успеха и закрепиться в чемпионате.

«Я никогда не платил за место в команде, – цитирует Баттона Motorsport-Total. – Британским гонщикам очень сложно добиться этого, потому что в стране мало поддерживают автоспорт.

Правительство нас не поддерживает, да и спонсоров не так много. Гонщики из Южной Америки получают гораздо больше поддержки со стороны властей и компаний».

На вопрос о том, какой совет он может дать молодёжи, Баттон ответил: «Необходимо иметь желание учиться. Вам должно быть интересно, что происходит вокруг, поскольку в противном случае всё очень быстро надоест. Конечно, также нужна удача».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 19:44      |      Категория:  Все новости » Спорт
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