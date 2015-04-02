ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Элио Кастроневес и Джеймс Хинчклифф примут участие в "Гонке чемпионов" Организаторы «Гонки чемпионов» объявили имена ещё двух участников соревнования, которое пройдёт 21-22 января в Майами. К Себастьяну Феттелю, Фелипе Массе, Хуану-Пабло Монтойе и многим другим пилотам из самых разных автоспортивных категорий присоединятся соперники по IndyCar Элио Кастроневес и Джеймс Хинчклифф. Причём напарники обоих в Кубке наций будут выбраны по новой системе, получившей название «ROC Factor». После 1 января организаторы составят список претендентов – по десять пилотов из Северной и Латинской Америки, – из которых болельщики посредством голосования в социальных сетях выберут двоих.

Состав участников «Гонки чемпионов-2017»

Себастьян Феттель, четырёхкратный чемпион Формулы 1

Том Кристенсен, девятикратный победитель «24 часов Ле-Мана»

Петтер Сольберг, двукратный чемпион мира по ралли-кроссу

Хуан-Пабло Монтойя, двукратный победитель «500 миль Индианаполиса»

Райан Хантер-Рей, чемпион IndyCar и победитель «500 миль Индианаполиса»

Тони Канаан, чемпион IndyCar и победитель «500 миль Индианаполиса»

Фелипе Масса, победитель 11 Гран При Формулы 1

Трэвис Пастрана, 17-кратный чемпион экстремальных игр X-Games

Скотт Спид, двукратный чемпион по мировому ралли-кроссу

Курт Буш, чемпион NASCAR

Александр Росси, победитель «500 миль Индианаполиса»

Дэвид Култхард, победитель 13 Гран При Формулы 1

Дженсон Баттон, чемпион Формулы 1

Кайл Буш, чемпион NASCARХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 15:42 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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