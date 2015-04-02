Элио Кастроневес и Джеймс Хинчклифф примут участие в "Гонке чемпионов"
Организаторы «Гонки чемпионов» объявили имена ещё двух участников соревнования, которое пройдёт 21-22 января в Майами.К Себастьяну Феттелю, Фелипе Массе, Хуану-Пабло Монтойе и многим другим пилотам из самых разных автоспортивных категорий присоединятся соперники по IndyCar Элио Кастроневес и Джеймс Хинчклифф.Причём напарники обоих в Кубке наций будут выбраны по новой системе, получившей название «ROC Factor». После 1 января организаторы составят список претендентов – по десять пилотов из Северной и Латинской Америки, – из которых болельщики посредством голосования в социальных сетях выберут двоих. Состав участников «Гонки чемпионов-2017» Себастьян Феттель, четырёхкратный чемпион Формулы 1 Том Кристенсен, девятикратный победитель «24 часов Ле-Мана» Петтер Сольберг, двукратный чемпион мира по ралли-кроссу Хуан-Пабло Монтойя, двукратный победитель «500 миль Индианаполиса» Райан Хантер-Рей, чемпион IndyCar и победитель «500 миль Индианаполиса» Тони Канаан, чемпион IndyCar и победитель «500 миль Индианаполиса» Фелипе Масса, победитель 11 Гран При Формулы 1 Трэвис Пастрана, 17-кратный чемпион экстремальных игр X-Games Скотт Спид, двукратный чемпион по мировому ралли-кроссу Курт Буш, чемпион NASCAR Александр Росси, победитель «500 миль Индианаполиса» Дэвид Култхард, победитель 13 Гран При Формулы 1 Дженсон Баттон, чемпион Формулы 1 Кайл Буш, чемпион NASCARХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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