ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Жан-Эрик Вернь: Red Bull была моим самым большим препятствием после ухода из Ф1 Бывший гонщик Формулы 1 Жан-Эрик Вернь признал, что после ухода из чемпионата в конце 2014 года концерн Red Bull был его главным препятствием для продолжения карьеры в автоспорте. Тем не менее француз смог самостоятельно найти место в электрической гоночной серии Формула E и занял должность тест-пилота Ferrari. «Это довольно забавно, так как после ухода из Формулы 1 именно Red Bull была моим главным препятствием, ведь у меня не было менеджера, – цитирует Верня F1i. – Когда вы находитесь в системе Red Bull и всё складывается хорошо, то беспокоиться не о чем. Но в противном случае получается так, что вам просто некуда идти. Но мне повезло, и в конечном итоге я разобрался. Red Bull привели меня в Ф1 и в конечном итоге именно они остановили мою карьеру там».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 11:56 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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