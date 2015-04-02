Жан-Эрик Вернь: Red Bull была моим самым большим препятствием после ухода из Ф1
Бывший гонщик Формулы 1 Жан-Эрик Вернь признал, что после ухода из чемпионата в конце 2014 года концерн Red Bull был его главным препятствием для продолжения карьеры в автоспорте. Тем не менее француз смог самостоятельно найти место в электрической гоночной серии Формула E и занял должность тест-пилота Ferrari.«Это довольно забавно, так как после ухода из Формулы 1 именно Red Bull была моим главным препятствием, ведь у меня не было менеджера, – цитирует Верня F1i. – Когда вы находитесь в системе Red Bull и всё складывается хорошо, то беспокоиться не о чем. Но в противном случае получается так, что вам просто некуда идти. Но мне повезло, и в конечном итоге я разобрался.Red Bull привели меня в Ф1 и в конечном итоге именно они остановили мою карьеру там».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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