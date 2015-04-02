ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Тото Вольф: Росберг не смог сказать мне о своём решении напрямую Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф рассказал, что Нико Росбергу не хватило смелости, чтобы сказать ему лично о решении завершить карьеру в Формуле 1. Немецкий гонщик решил уйти на следующий день после победы в чемпионате, одержанной на Гран При Абу-Даби, но сказал об этом лишь два дня спустя, после возвращения из Куала-Лумпура, где прошло спонсорское мероприятие Petronas. «Предыдущие 24 часа мы провели вместе в Куала-Лумпуре и летели одним рейсом обратно. Мы практически не спали и на протяжении всей ночи разговаривали, – цитирует Вольфа F1i. – Мы должны были приземлиться во Франкфурте около 6 часов утра. Я собирался в Штутгарт, а Нико – в другое место. Через три минуты после того, как мы расстались – я уверяю вас, это правда – Нико позвонил мне. У него был очень эмоциональный тон. Он сказал, что хотел сказать мне это в самолёте или за завтраком, но не смог, поскольку не нашёл в себе силы, чтобы сказать мне это лично. По его голосу было слышно, насколько сильно он взволнован. Я сказал ему: «Стой, никуда не уходи, я сейчас вернусь». Но он ответил: «Не надо, я должен сказать тебе это по телефону». Это был очень сложный момент. Я просто не мог поверить».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 08:00 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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