Тото Вольф: Росберг не смог сказать мне о своём решении напрямую
Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф рассказал, что Нико Росбергу не хватило смелости, чтобы сказать ему лично о решении завершить карьеру в Формуле 1.Немецкий гонщик решил уйти на следующий день после победы в чемпионате, одержанной на Гран При Абу-Даби, но сказал об этом лишь два дня спустя, после возвращения из Куала-Лумпура, где прошло спонсорское мероприятие Petronas.«Предыдущие 24 часа мы провели вместе в Куала-Лумпуре и летели одним рейсом обратно. Мы практически не спали и на протяжении всей ночи разговаривали, – цитирует Вольфа F1i. – Мы должны были приземлиться во Франкфурте около 6 часов утра. Я собирался в Штутгарт, а Нико – в другое место.Через три минуты после того, как мы расстались – я уверяю вас, это правда – Нико позвонил мне. У него был очень эмоциональный тон. Он сказал, что хотел сказать мне это в самолёте или за завтраком, но не смог, поскольку не нашёл в себе силы, чтобы сказать мне это лично. По его голосу было слышно, насколько сильно он взволнован.Я сказал ему: «Стой, никуда не уходи, я сейчас вернусь». Но он ответил: «Не надо, я должен сказать тебе это по телефону». Это был очень сложный момент. Я просто не мог поверить».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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