Самбисты со всего Дальнего Востока сразились во Владивостоке

Во Владивостоке состоялся зональный финал соревнований по самбо. Собрались дальневосточники и боролись за право попасть в сборную. Главные соперники Приморья - Хабаровск и Амурская область.





Три дня турнира - с утра до вечера без перерывов. Сначала юноши и девушки, потом молодёжь, затем взрослые спортсмены и представители боевого самбо. Дальневосточные первенство и чемпионат собрали на коврах во Владивостоке рекордное количество участников - почти полтысячи.





Сергей Шкедов, главный судья соревнований:

- Лежит три ковра - обычно два, а сегодня - три! Потому что очень много народу приехало. И за три дня надо турнир нам «прокрутить». А за три дня у нас получилось, что почти 500 человек отобралось.





Основные конкуренты сборной Приморья - борцы Хабаровского края и Амурской области.





Максим Магдыч, представитель сборной Амурской области:

- Более 35 человек приехали. Как юноши, так и девушки, в принципе, мы всегда на данном уровне. На дальневосточном составляли конкуренцию Приморскому краю. Но им-то сейчас выгоднее, соревнования проводятся на их территории. Но будем составлять конкуренцию.





По 9-10 весовых категорий в каждой возрастной группе у мужчин и женщин. Конкуренция жёсткая. Чтобы попасть в сборную региона, даже мастеровитым борцам приходится не так просто.





Полина Крупская, чемпионка мира, Европы и Азии:

- Все девочки сильные у нас. Всё уже зависит от психологического состояния - выигрывает тот, кто, грубо говоря, хорошо выспался. Подготовка идёт круглый год, она не может идти конкретно к какому-либо соревнованию. Просто идут где-то спады, где-то, наоборот, нагрузка больше.





Дальневосточные борцы не жалеют друг друга - у именитых спортсменов есть конкуренты. Все претендуют на попадание в состав национальной сборной, чтобы прорваться на мировые первенства.





Самвел Казарян, победитель первенств Европы и мира:

Мы уже заявили на международном уровне о себе. Каждый год кто-то из Дальневосточного федерального округа показывает себя на первенствах Европы и мира. В этом году вновь хороший результат. Я выиграл первенство Европы, Евгений Козко стал серебряным призёром.





65 победителей - из них больше всего представителей Приморского края. В начале следующего года они сойдутся на ковре с лучшими борцами других российских регионов.





Источник: ОТВ-Прим





