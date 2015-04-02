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Эрик Булье: С лучшим мотором McLaren выигрывала бы гонки в 2016 году

Команда McLaren выигрывала бы гонки в 2016 году, если бы обладала лучшим двигателем в пелотоне, считает гоночный директор Эрик Булье.

В минувшем сезоне конюшня из Уокинга достигла антирекордной отметки в своей истории – 78 гонок без побед. В последний раз McLaren выигрывала на Гран При Бразилии-2012. Не в последнюю очередь это было связано с переходом на моторы Honda в прошлом году, который получился достаточно тяжёлым. В сезоне-2016 англо-японский тандем добился заметного прогресса, но всё равно пока далёк от борьбы с лидерами.

«Имея в своём распоряжении лучший двигатель, мы могли бы выигрывать гонки в этом году. Мы знаем это по данным GPS [скорость в поворотах], – сказал Булье в интервью AUTOSPORT. – Honda способна прибавить во всех областях. То же касается и развития шасси. Всё взаимосвязано. Мы работаем как одна команда, чтобы достичь поставленных целей».

Булье отметил, что Honda удалось добиться прогресса, но чтобы полностью сократить отставание от Mercedes, нужно время.

«Гандикап сократился, – сказал он. – Но чтобы догнать Mercedes, нельзя просто взять и скопировать их решения. Нужно пройти определённый путь, и это нельзя сделать за три или шесть месяцев, требуется несколько лет.

Renault потребовалось время, чтобы построить конкурентоспособный двигатель, но они до сих пор не вышли в лидеры. При этом к разработке мотора они приступили ещё шесть лет назад».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 04:07      |      Категория:  Все новости » Спорт
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