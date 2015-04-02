Эрик Булье: С лучшим мотором McLaren выигрывала бы гонки в 2016 году
Команда McLaren выигрывала бы гонки в 2016 году, если бы обладала лучшим двигателем в пелотоне, считает гоночный директор Эрик Булье.В минувшем сезоне конюшня из Уокинга достигла антирекордной отметки в своей истории – 78 гонок без побед. В последний раз McLaren выигрывала на Гран При Бразилии-2012. Не в последнюю очередь это было связано с переходом на моторы Honda в прошлом году, который получился достаточно тяжёлым. В сезоне-2016 англо-японский тандем добился заметного прогресса, но всё равно пока далёк от борьбы с лидерами.«Имея в своём распоряжении лучший двигатель, мы могли бы выигрывать гонки в этом году. Мы знаем это по данным GPS [скорость в поворотах], – сказал Булье в интервью AUTOSPORT. – Honda способна прибавить во всех областях. То же касается и развития шасси. Всё взаимосвязано. Мы работаем как одна команда, чтобы достичь поставленных целей».Булье отметил, что Honda удалось добиться прогресса, но чтобы полностью сократить отставание от Mercedes, нужно время.«Гандикап сократился, – сказал он. – Но чтобы догнать Mercedes, нельзя просто взять и скопировать их решения. Нужно пройти определённый путь, и это нельзя сделать за три или шесть месяцев, требуется несколько лет.Renault потребовалось время, чтобы построить конкурентоспособный двигатель, но они до сих пор не вышли в лидеры. При этом к разработке мотора они приступили ещё шесть лет назад».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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