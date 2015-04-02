ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Эрик Булье: С лучшим мотором McLaren выигрывала бы гонки в 2016 году Команда McLaren выигрывала бы гонки в 2016 году, если бы обладала лучшим двигателем в пелотоне, считает гоночный директор Эрик Булье. В минувшем сезоне конюшня из Уокинга достигла антирекордной отметки в своей истории – 78 гонок без побед. В последний раз McLaren выигрывала на Гран При Бразилии-2012. Не в последнюю очередь это было связано с переходом на моторы Honda в прошлом году, который получился достаточно тяжёлым. В сезоне-2016 англо-японский тандем добился заметного прогресса, но всё равно пока далёк от борьбы с лидерами. «Имея в своём распоряжении лучший двигатель, мы могли бы выигрывать гонки в этом году. Мы знаем это по данным GPS [скорость в поворотах], – сказал Булье в интервью AUTOSPORT. – Honda способна прибавить во всех областях. То же касается и развития шасси. Всё взаимосвязано. Мы работаем как одна команда, чтобы достичь поставленных целей». Булье отметил, что Honda удалось добиться прогресса, но чтобы полностью сократить отставание от Mercedes, нужно время. «Гандикап сократился, – сказал он. – Но чтобы догнать Mercedes, нельзя просто взять и скопировать их решения. Нужно пройти определённый путь, и это нельзя сделать за три или шесть месяцев, требуется несколько лет. Renault потребовалось время, чтобы построить конкурентоспособный двигатель, но они до сих пор не вышли в лидеры. При этом к разработке мотора они приступили ещё шесть лет назад».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 04:07 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Консультант Red Bull Хельмут Марко признал, что у команды есть определённые проблемы с шасси. После Гран При Австралии команда обвинила поставщика двигателей компанию Renault во всех своих бедах, на... Подробнее Открытый чемпионат собрал около двухсот участников со всего Приморья – начинающих борцов и опытных спортсменов. Соревновались в боевом искусстве представители семи районов Приморья. Каждый хотел... Подробнее Первенство Приморского края по футболу среди юношей 2004 года рождения состоялось в спорткомплексе «Локомотив». Восемь команд со всего региона сошлись в Уссурийске. Игры проходили по круговой... Подробнее Спортивный клуб «Мастер» г. Артема приглашает профессиональных спортсменов и любителей самбо на открытые мастер-классы одного из самых титулованных спортсменов России, семикратного чемпиона мира... Подробнее Президент FIA Жан Тодт – очень занятой человек. Даже приехав недавно в Москву на Бал чемпионов Российской автомобильной федерации, он пробыл в столице всего несколько часов.... Подробнее На этой неделе на городской трассе Лонг-Бич в Калифорнии пройдёт третий этап сезона-2016 серии IndyCar. Это старейшая из действующих городских трасс в Америке, поэтому гонка здесь входит в число... Подробнее В минувшие выходные в Новой Зеландии стартовал 11-й по счёту сезон зимней серии Toyota Racing, в которой юные пилоты пробуют себя за рулём формульной техники, готовясь к выступлениям в европейских... Подробнее В Приморье на поддержку детского и юношеского спорта направят 30 миллионов рублей. Эти средства будут распределены между спортивными организациями, в которых занимаются дети и молодежь до 18 лет. Как... Подробнее Площадки будут залиты во дворах и около образовательных учреждений. Откроются катки и на территории спортивных учреждений. 1 декабря состоялось открытие хоккейной дорожки на стадионе «Патриот»,... Подробнее 15 мая во Владивостоке состоялся открытый Кубок города по ушу. Турнир проходил только среди клубов и муниципальных образований Владивостока. В этот день в спортивном комплексе Дальневосточной... Подробнее