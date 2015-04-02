Памяти трех заслуженных тренеров

В спортивном зале «Олимпиец» прошел открытый чемпионат Владивостока памяти заслуженных тренеров России и Якутии Бориса Кубасова, Вадима Откидача и Геннадия Мясникова, в котором приняли участие 60 приморских и 9 китайских (Шанхай) спортсменов. Боксеры соревновались в трех группах: женщины, мужчины первой группы (имеющие первый разряд и выше) и второй группы (не выше второго разряда, в том числе и новички).
Открытие соревнований началось с марша спортсменов под духовой оркестр Тихоокеанского флота. Под Гимн России флаг поднял чемпиона Дальнего Востока, призер чемпионата России, мастер спорта Максим Вошков.
С приветственными словами на открытии выступили воспитанники тренеров в память, о которых проходил турнир – основателей бокса на Тихоокеанском флоте, среди них чемпионы и призеры чемпионатов и первенств СССР, Всесоюзных Спартакиад, международных турниров.
На турнире зрители увидели зрелищные поединки приморских боксеров и гостей.
Среди женщин отличилась студентка Таможенной академии Уйгулана Степанова (до 51 кг, «Динамо», тренер Владимир Шипунов) в финале убедительно переигравшая китаянку Ван Ди Вэн.
В весовой категории до 60 кг Ждан Хун продемонстрировала красивую технику и тактику боя против Ксении Ким из Кировского и, победив, стала обладательницей кубка «Принцесса ринга».
Ульяна Новикова (до 71 кг) встречалась со своей одноклубницей-динамовкой Еленой Литвиновой, впервые проводящей бой во взрослой категории. Победу одержала более опытная Новикова.
В супертяжелой весовой категории (свыше 80 кг) еще одной воспитаннице «Динамо» Надежде Филатовой противостояла начинающая спортсменка из Спасска Анастасия Валеева. Надежде не составило большого труда одержать победу над менее опытной соперницей.
Первый финальный бой среди мужчин первой группы стал и лучшим в чемпионате. На ринге два гостя – чемпион Китая Фэн Дзи Чен и третий призер Уи Дзонг Лин. Дома они выступают в разных весовых категориях – первый тяжелее второго. На этом турнире они согласились боксировать между собой и порадовали болельщиков боем. Дзи Чен к титулу чемпиона Китая добавил и звание чемпиона Владивостока.
В следующем поединке кандидат в мастера спорта Вячеслав Сухов (до 56 кг, тренеры Александр Черес и Владимир Устинов, клуб «Патриот») в финале боксировал против Сю Бо Сяна – бронзового призера Китая. Бой проходил с переменным успехом, в итоге судьи раздельным решение предпочтенье отдали гостю.
Болельщики с нетерпением ждали встречи мастера спорта Максима Вошкова (до 75 кг, «Патриот», первый тренер Александр Корсунский, Сибирцево) с Юй Хан Яном, ставшим пятым на чемпионате своей страны. Бой прошел в напряженной борьбе, но преимущество было на стороне нашего боксера, который удостоен приза «Лучший боксер чемпионата», утвержденный спортивным клубом греко-римской борьбы «Трудовые резервы (президент – заслуженный тренер Василий Безрученко).
Стоит отметить победу и Александра Колесника (до 69 кг, тренеры Алексей Свинкин и Виктор Лобкис). Он дважды кандидат: в мастера спорта и геолого-минералогических наук. В финале он поверг своего оппонента уже в первом раунде.
Чемпионами также стали: Евгений Сергеев (до 60 кг, тренер Александр Коровин, Уссурийск), Александр Голубков (до 64 кг, тренеры Виктор и Роман Голубковы, Владивосток), Савелий Садома (до 81 кг, тренер Сергей Моисеенков, Владивосток) и Владимир Мильтин (до 91 кг, тренер Владимир Шипунов, Владивосток).
Интересные бои были и во второй группе. Победителями в ней стали: Андрей Лесков (до 60 кг, тренер Владимир Шипунов, Владивосток), Егор Сульдин (до 64 кг, тренер Валерий Иванченко, Врангель), Сергей Ситнюк (до 69 кг), Азис Хакимов (до 91 кг, тренер обоих Алексей Свинкин, ВГУЭС), Вячеслав Барабаш (до 75 кг, «Патриот») и Александр Каримов (до 81 кг, тренер Сергей Биширов, Уссурийск).
Лучшим судьей чемпионата назван Евгений Зайцев из Находки.
В неофициальном командном зачете первенствовала сборная «Динамо» - пять золотых и четыре серебряные медали. Наставнику Владимиру Шипунову вручен кубок им. В. Откидача.
Три «золота» и четыре «серебра» из Владивостока увезли боксеры Шанхая. Их тренер Ван Лиин Фан награжден кубком им. Б. Кубасова. Три первых и три вторых места заняли воспитанники тренеров клуба «Патриот» Алекандра Череса и Владимира Устинова – они награждены кубком им. Г. Мясникова.
Воспитанники тренера Михаила Крапивко из Покровки не стали победителями – у них два вторых места, но наставник посвятил чемпионату свои стихи.
Памяти Заслуженных тренеров России Б.Е.Кубасова, В.В.Откидача и Г.А.Мясникова посвящается
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