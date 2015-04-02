Марк Маркес: В этом году я испытал самое большое давление
Чемпион мира-2016 Марк Маркес признался, что в этом сезоне он испытал самое большое давление за все время выступлений в MotoGP.Свои первые два титула Маркес выиграл сразу же после перехода в премьерный класс, однако в 2015-м смог довольствоваться только третьем местом, уступив Хорхе Лоренсо и Валентино Росси.Тем не менее в 2016-м Маркес сосредоточился на том, чтобы сделать свои выступления более стабильными. Это помогло ему досрочно взять третий титул.«Для меня этот год вышел слишком напряженным, – признался Маркес в интервью Honda. – Наверное, потому, что я впервые столкнулся с таким давлением.Единственной целью в этом году было снова быть на вершине. Нам это удалось, чем я, конечно же, очень доволен».23-летний Маркес стал самым молодым трехкратным чемпионом MotoGP и самым молодым из тех, кому удалось взять пять титулов в общей сумме с младшими классами Moto2 и Moto3.Испанец признался, что ему сложно воспринять все свои достижения, и он настаивает, что не изменит своего подхода к работе: «Просто невероятно, когда тебя сравнивают с легендами. Здорово быть самым молодым гонщиком, выигравшим три титула MotoGP и самым молодым чемпионом. Я даже стараюсь об этом не думать и продолжать работать с уже привычным настроем – это лучший способ продолжить свою успешную карьеру».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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