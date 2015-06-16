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Volkswagen отзывает свои автомобили в России - автоновости

Volkswagen отзывает свои автомобили в России - автоновостиVolkswagen отзывает свои автомобили в России

Автор фото: неткаршоу.ком

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщает о проведении отзыва автомобилей немецкой компании Volkswagen на территории РФ.

Как указывается в официальном сообщении российского регулятора, в рамках данной сервисной кампании будут отозваны автомобили одной модели – немецкие легкие коммерческие фургоны VW Caddy, реализованные на российском авторынке в текущем году. Общее количество отзываемых автомобилей – 74 экземпляра.

Причиной отзыва, как сообщает ведомство, стала высокая вероятность разгерметизации резьбового крепления главного тормозного цилиндра.

Официальные дилеры немецкого автопроизводителя в России оповестят всех своих клиентов, которые приобрели указанные LCV, о наличии дефекта и пригласят их пройти техническое обслуживание в одном из сервисных центров VW. Стоит отметить, что владельцы фургонов Volkswagen Caddy могут самостоятельно проверить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сверить VIN-номер автомобиля со списком, опубликованным на официальном сайте Росстандарта и, в случае совпадение, обратиться в сервис.

В ходе ремонтных работ специалисты центров бесплатно проведут подтяжку резьбового крепления на главном тормозном цилиндре.

Напомним, что в рамках предыдущей сервисной кампании, немецкий rконцерн VW AG отправил в сервисные центры 2 764 автомобиля моделей Volkswagen Golf и Jetta, а также Skoda Octavia и Rapid. Тогда причиной отзыва стала ошибка, допущенная при изготовлении фиксатора ручной «детской» блокировки.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   23-12-2016, 20:47      |      Категория:  Автоновости
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