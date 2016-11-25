Pirelli подготовила запасной вариант резины на 2017-й
Компания Pirelli подготовила дополнительный вариант резины на сезон-2017.В следующем году в Формуле 1 сменится поколение автомобилей: они станут быстрее на пять секунд на круге, и их аэродинамика будет работать по-другому. К тому же, согласно новым правилам, шины станут шире на 25 процентов. Pirelli нужно было создать новую резину, способную справиться с увеличением аэродинамических нагрузок.После многочисленных дней тестов на модифицированных автомобилях 2015 года команд Ferrari, Mercedes и Red Bull в Pirelli решили омологировать дополнительный вариант резины.«Для производства резины нужны были совершенно новые материалы, и к тому же мы избрали новый подход, – сказано в заявлении Pirelli. – После успешной тестовой программы Pirelli решила омологировать дополнительный вариант резины, состоящий из пяти базовых компаундов.Эти составы созданы с использованием более традиционных методов по сравнению с новыми составами. Но в начале сезона команды будут использовать резину только нового поколения».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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