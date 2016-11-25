Во Владивостоке состоялось краевое первенство по синхронному плаванию
За фасадом грациозного спорта стоят тяжелейшие тренировки, бессонные ночи при подготовке номеров и костюмов, жёсткая конкуренция на соревнованиях всех уровней. Синхронное плавание - самый красивый из водных видов спорта - не так прост.
Выступление каждой из них начинается задолго до прыжка в воду. И дело не только в многочасовых упорных тренировках и базовых - для водных видов спорта - навыках: задерживать дыхание, например.
Ксения Грицюк, мастер спорта по синхронному плаванию:
- Я могу задерживать дыхание где-то на минуту сорок секунд. Это всё развивается с маленького возраста - всех учат изначально задерживать дыхание, разрабатывать этот навык. И показывать результаты.
Попробуйте изящно нырнуть, задержать дыхание на 100 секунд, удерживать в воде равновесие вниз головой, при этом следить за партнёром. А им это удаётся, на первый взгляд, с лёгкостью.
Анастасия Быргазова, мастер спорта по синхронному плаванию:
- Если один делает неправильно, то ты тоже должен делать неправильно. Сложность ещё состоит в том, что ты должен подравняться с напарницей, чтобы судьи не видели разницы в движениях - это обязательно!
Домашнее задание этого турнира - показать в комбинированных выступлениях русский стиль, а групповых - раскрыть тему «Войны и мира».
Маргарита Расторгуева, тренер сборной Приморского края по синхронному плаванию:
- Русский стиль легко угадывается, как любой другой, а темы войны тяжеловато раскрыть - мы на купальниках стараемся нарисовать рисунки, что это война - щиты, мечи, доспехи. И делать похожие движения: война, битва, сражения.
На краевом первенстве выступают спортсменки, у которых пока мало соревновательной практики, а также мастера спорта. Вторым приходится доказывать своё превосходство, чтобы на всероссийских соревнованиях выступить идеально.
Анастасия Ефименко, мастер спорта по синхронному плаванию:
- Надо стараться везде и всегда. Если ты спортсмен, то расслабляться ни одного дня нельзя. И на каникулах у нас по две тренировки, даже если нет соревнований, мы тренируемся и работаем каждый день, что-то новое отрабатываем.
В сборной Приморья уже восемь синхронисток - мастеров спорта, три девочки выполнили норматив в уходящем году. Следующий год будет не менее насыщенным. По итогам нынешнего турнира спортсменки уже отобрались на Первенство России и на национальную Спартакиаду учащихся.
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