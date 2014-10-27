ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Тото Вольф выступил с обращением к Mercedes Босс Mercedes Тото Вольф обратился к команде после дубля в сезоне-2016, признав, что перед коллективом стоит еще более сложный вызов в 2017 году. Mercedes взяла главные трофеи в состязании гонщиков и конструкторов третий год подряд, тем не менее почти для всех стал неожиданным уход Нико Росберга сразу после получения титула чемпиона мира. Сейчас команда рассматривает возможные альтернативы на место Нико, и, как ранее уже было сказано, объявит о своем окончательном решении не раньше 3 января. Перед Рождеством и Новым годом Тото Вольф похвалил свою команду за успешные достижения, но предупредил, что впереди их поджидают еще большие сложности. «Этот год был замечательным, – заявил Вольф. – Наша команда побила рекорды и вошла в историю, мы добивались поставленных целей с воодушевлением и решимостью, а на каждом углу жизнь проверяла нас на прочность неожиданными испытаниями. Нико стал чемпионом мира и решил уйти. Льюису [Хэмилтону] нужно было проявить силу характера, чтобы принять поражение хладнокровно и с достоинством.



Мы радовались каждому успеху и не забывали учиться на ошибках. Пройдя через всё это, мы стали сильнее и теперь готовы идти дальше. Наша команда находится постоянно в центре внимания, так что каждое наше решение и слово рассматривается буквально под микроскопом. Наши поклонники страстно всё обсуждают, а в СМИ появляется множество толкований. Но пока с нас хватит разговоров: этот период нужно посвятить спокойному и вдумчивому анализу всего года. Мы можем еще раз почувствовать вкус всех наших достижений и подготовиться к новой кампании. Мы так и продолжим всегда поступать из лучших побуждений для нашей команды. Эта философия гораздо обширнее, чем такие понятия, как сезон или личность.



Только так можно скромно смаковать победы и с достоинством принимать поражения, всегда стремясь найти вызов и никогда не прогибаясь под давлением; не примиряться со статусом-кво и всегда пытаться быть лучше, чем есть. Эти ценности стали краеугольными камнями всех трех чемпионских титулов, поэтому в 2017-м мы не собираемся им изменять. Сейчас пришло время отдохнуть от мира автоспорта, провести время с семьей и друзьями, чтобы перезарядиться и подготовиться к еще большим испытаниям в будущем. Мы разберемся с новым регламентом, примем нового гонщика в нашу команду и одолеем еще более сильных соперников. Это станет проверкой нашего командного духа, наших сил и способностей. Мы сделаем это!» Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:55 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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