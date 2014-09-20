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В Haas продолжат сотрудничать с Сантино Ферруччи

Молодой американский гонщик Сантино Ферруччи продолжит выполнять роль пилота по развитию команды Haas в сезоне-2017, как сообщает AUTOSPORT.com.

В 2016-м гонщику пришлось совмещать обязанности в Ф1, которые включали в себя два тестовых дня, посещения этапов и работу на симуляторе, с участием в сезоне GP3 в составе DAMS.

Ферруччи завершил сезон на 12-м месте и набрал 36 очков, единожды финишировав на подиуме в Спа.

Босс Haas Гюнтер Штайнер заявил, что у команды долгосрочные планы на гонщика: «Он останется в качестве пилота по развитию. Это долгосрочный проект, но пока мы не знаем, чем он будет заниматься в следующем сезоне, поскольку пока что не всё ясно с тестами. Нам нужно решить, кого из новичков мы посадим за руль.

К тому же есть смысл определиться, включать ли его в участие в пятничных тренировках или нет. Как раз эти вопросы мы собираемся с ним обсудить этой зимой».

Штайнер добавил, что Ферруччи должен стать более стабильным: «У него есть темп, только нужно научиться собирать круги воедино.

Он хорошо показывает себя в гонках, почти всегда обгоняет и однажды попал на подиум. Пока что он молод и должен просто себя настроить таким образом: "Так, я могу выдать три быстрых сектора, теперь мне нужно их собрать в один быстрый круг"».

На вопрос о том, может ли Ферруччи стать следующим американским гонщиком в Ф1, Штайнер ответил: «Я надеюсь на это. Пока что, думаю, он останется в GP3. Мы понаблюдаем за его прогрессом.

Из всех молодых парней в Штатах он подает самые большие надежды, поэтому мы его и поддерживаем. А остальное уже зависит от него».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:47      |      Категория:  Все новости » Спорт
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