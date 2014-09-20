Франц Тост о критиках Макса Ферстаппена: Все резко стали министрами?
Босс Toro Rosso Франц Тост в интервью газете Tiroler Tageszeitung объяснил, что всегда восхищался талантом подопечного Red Bull Макса Ферстаппена и не понимает критики в его адрес.«Всё это чепуха, – заявил Тост. – Я всегда знал, что у Ферстаппена не будет никаких проблем с контролем автомобиля. Мне только было не ясно, как он отреагирует на другие факторы».Многие часто осуждали Макса за чересчур агрессивный стиль управления автомобилем, однако Тосту такие обвинения кажутся странными: «Я часто задаю такой вопрос: а остальные что, резко стали министрами?»По мнению Тоста скоро в Формуле 1 будет много молодых гонщиков, поэтому появление 17-летнего Ферстаппена в прошлом году за рулем Toro Rosso вряд ли можно назвать из ряда вон выходящим. Тем не менее у руководителя свое мнение по поводу талантливой молодежи, в том числе и Паскаля Верляйна, протеже Mercedes: «Рано или поздно Верляйн будет завоевывать победы, однако пока что для него это слишком рано. Я всегда говорю, что гонщику нужно три года, чтобы полностью понять, как всё работает в Формуле 1».К тому же Тост посоветовал Mercedes не медлить с решением о втором гонщике после ухода Нико: «Чтобы стать чемпионом, команде необходимо тратить очень много денег. В таком положении открытый вопрос о втором гонщике не сделает ситуацию стабильнее».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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