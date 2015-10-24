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Россия и Финляндия договорились о трансграничных тестах грузовых «беспилотников» - автоновости

Россия и Финляндия договорились о трансграничных тестах грузовых «беспилотников» - автоновостиРоссия и Финляндия договорились о трансграничных тестах грузовых «беспилотников»

Автор фото: freightliner.com

Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта РФ приступило к обсуждению с Министерством транспорта и связи Финляндии деталей проекта по созданию трансграничного коридора для автономных грузовых автомобилей.

Об этом журналистам рассказал заместитель директора департамента программ развития Минтранса РФ Александр Славуцкий. По его словам, основные договоренности между сторонами уже достигнуты и в настоящее время идет обсуждение технических нюансов совместного проекта.

«Уже сегодня между Федеральным дорожным агентством России и Федеральным агентством транспорта Финляндии существует договор об информационном сотрудничестве, который подразумевает обмен информацией через границу в электронном виде. Уже сейчас пользователи могут видеть в интернете подробную информацию о ситуации на дорогах, метеоданные. Сейчас договариваемся об отработке технологии, которая позволит передавать эту информацию в автомобиль. С помощью этой информации «беспилотник» в дальнейшем сможет обеспечивать свое движение», - заявил чиновник.

Как утверждает Славуцкий, транспортный коридор Хельсинки-Москва-Санкт-Петербург предназначен, в первую очередь, для тестирования технологий автономного управления автомобилями и будет в равной степени использоваться обеими сторонами. Курировать же испытания будет российско-финская подгруппа по интеллектуальному транспорту, созданная в рамках этого проекта.

Впрочем, как финские, так и российские специалисты прекрасно понимают, что до момента полноценного введения в эксплуатацию этого коридора пройдет еще много времени. В частности, это связано с особенностями дорожных условий в северных широтах. Так, зачастую на дорогах из-за погоды серьезно сокращается видимость, что затруднит работу оптических сенсоров. Над решением этой и многих других проблем специалисты обеих сторон будут работать на протяжении еще, как минимум, пары лет.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:54      |      Категория:  Автоновости
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