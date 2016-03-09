Видео: Даниэль Риккардо потренировался вместе с игроками австралийской футбольной команды
Гонщик Red Bull Racing Даниэль Риккардо в преддверии старта сезона в Австралии провел тренировку с игроками автралийского футбольного клуба West Coast Eagles.Риккардо признался, что взволнован перед началом сезона, однако уже сейчас готов к нему на сто процентов. Сезон стартует в Австралии на трассе Альберт-Парк 26 марта 2017 года.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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